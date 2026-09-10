Veröffentlicht am 10.09.2026

Neumünster. Bei einer Führung werden die historischen Räume der Villa Wachholtz und die aktuelle Ausstellung vorgestellt. Der Rundgang mit Museumspädagoge Wilhelm Bühse bietet Einblicke in normalerweise nicht zugängliche Bereiche und vermittelt kunst- und architekturhistorische Aspekte der Jugendstilvilla sowie des Skulpturengartens der Herbert Gerisch-Stiftung.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch im Café Harry Maasz. Die Führung in Kooperation mit der Herbert Gerisch-Stiftung findet am Freitag, 18. September 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr statt. Treffpunkt vor Ort: Villa Wachholtz. Die Führungsgebühr beträgt 13,00 Euro und wird vor Ort erhoben.

Eine Anmeldung (vhs@neumuenster.de, www.vhs-neumuenster.de, Tel. 04321 942-5600) wird bis Mittwoch, 16. September 2026 (12:00 Uhr) benötigt; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20017VO ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.