Veröffentlicht am 10.09.2026

„Der Frau gehört das Geld!“ Unter diesem Motto präsentiert sich das Frauenbündnis Neumünster am Samstag, 12. September 2026 auf dem Großflecken im Rahmen der Veranstaltung „BaDaBoom“ von 11 bis 14 Uhr.

Dieses Jahr rückt das Thema „Finanzielle Unabhängigkeit“ in den Mittelpunkt. Aktuelle Berechnungen des Deutschen Gewerkschaftsbunds zeigen, dass die Hälfte der Frauen langfristig über kein existenzsicherndes Einkommen verfügt; die Situation verschärft sich erheblich, wenn Kinder mit im Haushalt leben. Im Rahmen einer kreativen Aktion sind alle Besucherinnen und Besucher herzlich einladen mit dem Bündnis in den offenen Austausch zu kommen. Auch für die Kinder gibt es wieder ein besonderes Highlight.

Das Frauenbündnis Neumünster ist ein seit 1998 bestehendes Netzwerk Neumünsteraner Einrichtungen und Beratungsstellen, dass sich für die Interessen von Frauen und Mädchen einsetzt. Die enge Zusammenarbeit sowie die stete Netzwerk- und Informationsarbeit im Bündnis verkürzen die Wege der Frauen.

Dem Frauenbündnis angeschlossen sind:

Agentur für Arbeit Neumünster (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt)

Autonomes Frauenhaus

Caritas (Migrationssozialberatung)

Deutscher Kinderschutzbund e. V.

Frau und Beruf

donum vitae

Fachbereich Frauen Altholstein

Jobcenter Neumünster (Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt)

pro famila/ AWO

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Kiel

Stadt Neumünster (Frühe Hilfen, Gleichstellungsstelle, Seniorenbüro und Team Integration).

Das Frauenbündnis Neumünster freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und spannende Gespräche.