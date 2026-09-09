Veröffentlicht am 09.09.2026

Neumünster (ots) - In der Diensthundestaffel der Polizeidirektion Neumünster gibt es gleich doppelten Nachwuchs: Seit wenigen Wochen verstärken die beiden zwei Monate alten belgischen Schäferhunde Ace und Ash die Diensthundestaffel.

Die Geschwister sind bei ihren Hundeführern Nils und Janina eingezogen und starten damit in ihre Ausbildung zu Diensthunden.

Für Nils ist Ace bereits der dritte Diensthund. Seit 2015 ist er Mitglied der Diensthundestaffel und bringt entsprechend viel Erfahrung in die bevorstehende Ausbildungszeit ein. Sein Ziel ist es, Ace zu einem zuverlässigen Schutzhund auszubilden, mit dem er auch künftig unterschiedliche Einsatzlagen sicher bewältigen kann.

Janina ist seit 2019 Teil der Diensthundestaffel und bildet mit Ash ihren zweiten Diensthund aus. Besonders freut sie sich darauf, die Ausbildung gemeinsam mit Nils zu durchlaufen, sich gegenseitig zu unterstützen und die Entwicklung der beiden Geschwister gemeinsam zu begleiten.

Aktuell stehen für Ace und Ash zunächst die Grundlagen im Vordergrund. Sie sollen sich an ihre neue Umgebung und ihre künftigen Aufgaben gewöhnen, erste wichtige Lernschritte machen und eine enge Bindung zu ihren Hundeführern aufbauen. Dabei zeigen sich die beiden bereits sehr arbeitsfreudig und verspielt.

Bis aus den beiden Welpen einsatzfähige Diensthunde werden, liegt noch eine intensive Ausbildungszeit vor ihnen. Wir wünschen Nils, Janina, Ace und Ash für diesen gemeinsamen Weg viel Erfolg und freuen uns auf ihre weitere Entwicklung.