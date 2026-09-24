Veröffentlicht am 24.09.2026

Neumünster. Am heutigen Donnerstag, dem 24. September 2026, kam es gegen 10:44 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Boostedter Straße und der Gadelander Straße in Neumünster. Bei dem Unfall kollidierte ein Lastkraftwagen (LKW) mit einem Radfahrer. Die verletzte Person wurde hierbei unter dem LKW eingeklemmt.

Die Leitstelle Neumünster alarmierte daraufhin den Rüstzug der Berufsfeuerwehr Neumünster, die Freiwillige Feuerwehr Gadeland sowie den Rettungsdienst mit Notarzt und mehrere Rettungswagen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Eine Person war unter dem LKW eingeklemmt. Der Rettungsdienst übernahm unmittelbar die medizinische Versorgung der verletzten Person, während diese sich noch in der Einklemmung befand.

Parallel sicherte die Berufsfeuerwehr Neumünster den LKW gegen ein unbeabsichtigtes Wegrollen und bereitete die technische Rettung vor. Mit schwerem technischem Gerät wurde die eingeklemmte Person fachgerecht befreit und anschließend an den Rettungsdienst übergeben.

Nach weiteren medizinischen Maßnahmen am Einsatzort wurde die schwerverletzte Person arztbegleitet in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster verbracht. Eine Lebensgefahr konnte am Einsatzort nicht ausgeschlossen werden.

Die Unfallursache sowie der genaue Unfallhergang werden derzeit durch die Polizei Neumünster ermittelt. Der Kreuzungsbereich war während der Einsatzmaßnahmen für den Verkehr voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Einsatzkräfte:

Berufsfeuerwehr Neumünster (Rüstzug) Freiwillige Feuerwehr Gadeland Rettungsdienst mit Notarzt und mehreren Rettungswagen Polizei Neumünster Einsatzdauer: ca. 10:44 Uhr bis ca. 11:15 Uhr