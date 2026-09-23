Veröffentlicht am 23.09.2026

Bornhöved. Ein Hauch vom Universum weht durch die Alte Schmiede Bornhöved, wenn am Freitag, den 9. Oktober 2026 um 19:30 Uhr das bildgewaltige und mitreißende Meisterwerk „Der Marsianer – Rettet Mark Watney“ zu sehen ist, einer der spannendsten und zugleich menschlichsten Science-Fiction-Filme der vergangenen Jahre.

Begleitet wird der Abend durch einen inspirierenden Vortrag von Dr. Hanno Kock am Brink, der als Mediziner und Hobby-Astronom das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch den Mythos des Roten Planeten nimmt.

Die Filmhandlung verspricht Nervenkitzel pur: Die Crew der Mars-Mission „Ares 3“ wird von einem gewaltigen Sturm überrascht und verläßt den roten Planeten überstürzt in der Rettungskapsel. Der Botaniker und Ingenieur Mark Watney wird zurückgelassen, da von ihm kein Lebenszeichen mehr empfangen wurde. Keiner ahnt, dass er noch lebt. Mit Vorräten für 31 Tage lernt er sich in der unwirtlichen Umgebung „häuslich“ einzurichten, er gibt nicht auf. Er will zu seiner Familie auf die Erde zurückkehren. Eine Rettungsmission kann frühestens in vier Jahren eintreffen. Watney geht mit jeder Menge Einfallsreichtum, Erfindergeist und Optimismus an seine Aufgabe auf dem lebensfeindlichen Mars.

Der Film verbindet packende Spannung, beeindruckende Bilder des Mars und eine lebensbejahende Botschaft: Wissen und Zuversicht können selbst scheinbar aussichtslose Situationen verändern. Das Ergebnis: ein außergewöhnliches Kinovergnügen, das 2016 für sieben Oscars nominiert war und zwei Golden Globes gewann.

Ein Film nicht nur für Science-Fiction-Fans, sondern für alle, die spannende Unterhaltung mit Tiefgang schätzen und sich von der unbändigen Kraft menschlicher Hoffnung inspirieren lassen möchten. Ein außergewöhnlicher Kinoabend, der zum Mitfiebern, Staunen und Nachdenken einlädt.

Die Filmvorführung findet in der Alten Schmiede, Kuhberg 13, 24619 Bornhöved statt. Die historische Schmiede am Kuhberg hat sich in den vergangenen Jahren als besonderer Kulturort etabliert. Der Eintritt ist frei.