Veröffentlicht am 23.09.2026

Neumünster. Zum Forum für hochwertige Handwerkskunst wird das Museum Tuch + Technik in Neumünster am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Oktober 2026, jeweils von 10 bis 18 Uhr: Beim Webermarkt gibt es individuelle und meist handgefertigte Kreationen aus feiner Seide, flauschigen Wollstoffen und rustikalen Leinen- und Baumwollgeweben – aber auch aus Leder, Filz oder Papier. Die hochwertigen Unikate können die Besucher*innen erwerben: zum Beispiel Kissen, Decken, Tischdecken, ausgefallenen gehäkelten Schmuck, originelle Papierarbeiten oder feinste, handgearbeitete Taschen und Portemonnaies aus robustem Leder.

Mit dabei sind in diesem Jahr gut 30 Aussteller*innen. Etwa ein Drittel der Aussteller*innen ist zum ersten Mal dabei. Eine Fach-Jury hat die Teilnehmer*innen nach handwerklicher Qualität und künstlerischer Handschrift ausgewählt.

Im Rahmenprogramm sind Spinn- und Webvorführungen geplant – die Handwerker*innen lassen sich dabei gerne über die Schulter schauen und beantworten Fragen der Besucher*innen rund um das traditionelle Handwerk. Für Kinder ist ein Kreativ-Angebot geplant. Die Eintrittskarten am Samstag sind gültig für zwei Tage: Erwachsene 6 Euro, bis 18 Jahre frei, Schüler*innen und Studierende 2 Euro. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Förderverein Museum Tuch + Technik e.V.