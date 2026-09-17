Veröffentlicht am 17.09.2026

Neumünster. Die Exkursion führt mit dem Fahrrad zu Orten in Neumünster, an denen die Geschichte der NS-Zeit und die heutige Erinnerungskultur sichtbar werden. Gemeinsam mit Ingo Schumann vom Projekt „Spurensuche Neumünster“ werden auf der rund 9,5 Kilometer langen Route unter anderem das ehemalige SA-Heim, der Sintiplatz, frühere Fabrikstandorte sowie das Internierungslager Gadeland thematisiert.

Die Tour endet am Sinti-Mahnmal im Haart. Die gebührenfreie Exkursion findet am Samstag, 26. September 2026, von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Treffpunkt vor Ort: Großflecken 59 (Altes Rathaus, Haupteingang). Bitte wetterangepasste Kleidung tragen und mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad teilnehmen.

Eine telefonische Anmeldung unter 04321 942 5600 oder per Mail (vhs@neumuenster.de) wird bis Donnerstag, 24. September 2026 (12:00 Uhr) benötigt; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20029VT ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.