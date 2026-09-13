Veröffentlicht am 13.09.2026

Neumünster. Wann ist bei Gelenkverschleiß ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk sinnvoll und welche Möglichkeiten bieten moderne Operationsverfahren? Diesen Fragen gehen Dr. med. Stephan Gora und Dr. med. Michael Pöhlmann vom Friedrich-Ebert-Krankenhaus in einem Vortrag nach.

Im Mittelpunkt steht der Einsatz robotisch unterstützter Technik, die eine besonders präzise Planung und Implantation ermöglichen kann. Das MAKO Smart Robotics System wird dabei live demonstriert und kann von den Teilnehmenden selbst ausprobiert werden.

Der gebührenfreie Vortrag findet am Montag, 21. September 2026, um 19:00 Uhr im Patientencafé des FEK statt. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule (Mail: vhs@neumuenster.de, Tel. 04321 942-5602) wird benötigt; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC30025VT ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.