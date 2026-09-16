Veröffentlicht am 16.09.2026

Neumünster. Am Freitag, den 12. Februar 2027, verwandelt sich das Theater in der Stadthalle in eine glanzvolle Bühne voller Unterhaltung, Musik und großer Emotionen. Ab 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) erwartet das Publikum mit dem Festival der Travestie ein außergewöhnlicher Showabend, der seit Jahren Besucherinnen und Besucher in ganz Deutschland begeistert.

Im Mittelpunkt des Abends steht Maria Crohn, eine der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschen Travestie-Szene. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Humor, Charme, schlagfertiger Moderation und beeindruckender Bühnenpräsenz führt sie durch einen Abend voller Glanz und unvergesslicher Momente.

Das Festival der Travestie vereint auf höchstem Niveau glamouröse Kostüme, mitreißende Live-Performances, humorvolle Parodien und emotionale Augenblicke zu einer Show, die gleichermaßen zum Lachen, Staunen und Mitfiebern einlädt. Jede Darbietung überzeugt durch Professionalität, Kreativität und die Liebe zum Detail – ein Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Ob langjähriger Fan oder zum ersten Mal zu Gast – das Festival der Travestie verspricht beste Unterhaltung für alle, die einen besonderen Abend erleben möchten.

Da die Veranstaltung erfahrungsgemäß auf großes Interesse stößt, empfiehlt sich eine frühzeitige Sicherung der Tickets.

Freitag, 12. Februar 2027 Theater in der Stadthalle Beginn: 19:30 Uhr Einlass: 18:30 Uhr

Festival der Travestie – glamourös, humorvoll und mit ganz viel Herz.