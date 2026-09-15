Veröffentlicht am 15.09.2026

Neumünster (ots) - Am heutigen Tag ist es in Neumünster zu einer Gewalttat gekommen. Dabei wurde eine Frau durch einen Mann mit einem Messer verletzt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Heute, 15.09.2026, ist es gegen 13:50 Uhr in der Goebenstraße in Neumünster zu einem Polizeieinsatz gekommen. Dabei wurde eine Frau durch einen 35-jährigen deutschen Tatverdächtigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Geschädigte befindet sich zur Zeit in ärztlicher Behandlung. Es besteht keine Lebensgefahr.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Tatverdächtige am Tatort festgenommen und ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Das mutmaßliche Tatmittel konnte ebenfalls gesichert werden. Es besteht keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Einsatzort befinden sich diverse Polizeibeamte der Kriminalpolizei, Schutzpolizei und Spezialisten der Spurensicherung. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.