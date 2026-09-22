Veröffentlicht am 22.09.2026

Neumünster. Bei einer Führung wird der über drei Hektar große Skulpturenpark der Herbert Gerisch-Stiftung mit Werken von 41 internationalen Künstler*innen vorgestellt. Museumspädagoge Wilhelm Bühse erläutert ausgewählte Skulpturen, ihre Gestaltung, Materialien und künstlerischen Ideen und zeigt, wie die Werke mit dem umgebenden Gartenraum in Beziehung treten.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum Austausch im Café Harry Maasz. Die Führung in Kooperation mit der Herbert Gerisch-Stiftung findet am Freitag, 2. Oktober 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr statt. Treffpunkt vor Ort: Villa Wachholtz. Die Führungsgebühr beträgt 13,00 Euro und wird vor Ort erhoben.

Eine Anmeldung (Mail: vhs@neumuenster.de, www.vhs-neumuenster.de, Tel. 04321 942-5600) wird bis Mittwoch, 30. September 2026 (12:00 Uhr) benötigt; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC20021VO ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.