Veröffentlicht am 21.09.2026

Neumünster (ots) - Freitagnacht ist es in Neumünster zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personengruppen junger Männer gekommen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.

Am 18.09.2026 ist es gegen 23:30 Uhr im Waschpohl in Neumünster zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der eine Gruppe eine weitere Gruppe bedroht haben soll. Im weiteren Verlauf soll es durch die Tätergruppe zu einer gefährlichen Körperverletzung eines weiteren Geschädigten gekommen sein. Dieser wurde am Gesäß mit einer Stichwaffe verletzt. Der Geschädigte wurde verletzt ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden diverse Personen kontrolliert. Die Tatbeteiligung der kontrollierten Personen und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnten persönliche Gründe Anlass der Auseinandersetzung sein. Es liegen keine Hinweise für eine allgemeine Gefährdung der Öffentlichkeit vor.

Es wurden noch in der Tatnacht diverse Maßnahmen durch Polizeibeamte der BKI Kiel und der PD Neumünster durchgeführt. Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung und der gefährlichen Verletzung aufgenommen.