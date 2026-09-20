Veröffentlicht am 20.09.2026

Neumünster. Von Freitag, 25. September, bis Montag, 28. September 2026, findet wieder der beliebte Herbstmarkt in der Neumünsteraner Innenstadt statt. Auf dem Großflecken wird auf 307 Frontmetern eine bunte Auswahl an Fahrgeschäften, Imbissbuden und weiteren beliebten Klassikern aufgebaut.

Der Herbstmarkt hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag und Samstag von 12 Uhr bis 23 Uhr

Sonntag von 13 Uhr bis 22 Uhr

Montag von 13 Uhr bis 20 Uhr

Besondere Highlights sind Fahrgeschäfte wie der Super Scooter oder der Zombie Coaster sowie verschiedene Geschicklichkeitsspiele und Greifautomaten.

Der Freitags- und Samstags-Wochenmarkt am 25. und 26. September zieht jeweils vom Großflecken auf den Kleinflecken um. Dort bleibt er weiterhin per Auto für die Kundinnen und Kunden erreichbar, gebührenpflichtige Parkplätze sind ebenfalls vorhanden.