Veröffentlicht am 21.09.2026

Neumünster. In der heutigen Arbeitswelt wird es immer seltener, dass Mitarbeitende über Jahrzehnte im gleichen Unternehmen tätig sind. Dabei sind gerade diese Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Erfahrung und ihrem umfangreichen Wissen besonders wertvoll. Als Zeichen der Wertschätzung gehört es daher bei der Sparkasse Südholstein zur guten Tradition, ihre Jubilare alljährlich im Rahmen einer gemeinsamen Feier zu ehren. Insgesamt 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Süd-holstein feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges (21-mal) oder 40-jähriges (17-mal) Dienstjubiläum. Das macht zusammengerechnet 1205 Jahre geballte Sparkassenerfahrung.

Yvonne Rosenberger, Vorständin der Sparkasse Südholstein, dankte den Jubilaren für ihre Treue: „Sie haben erlebt, wie sehr sich unsere Finanzwelt verändert hat. Was geblieben ist, sind Menschen, die Ver-trauen suchen und persönliche Begleitung schätzen. Dafür brauchen wir Menschen wie Sie, die mit Erfahrung und Engagement unsere Kundinnen und Kunden begleiten und unsere Sparkasse voranbringen.“