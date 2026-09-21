Veröffentlicht am 21.09.2026

Neumünster. Kaum ein Thema beschäftigt Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer derzeit so sehr wie die Frage, welche Heizung künftig sinnvoll und zulässig ist – und welche Fördermöglichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Das Thema ist dabei hochaktuell: Das bisherige Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde Ende Juli 2026 durch das neue Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) abgelöst. Die wesentlichen Regelungen des GModG sind am 29. Juli 2026 in Kraft getreten.

Auch die Förderbedingungen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) haben sich geändert: Seit dem 21. Juli 2026 gelten neue Förderbedingungen für den Heizungstausch und energetische Sanierungen. Darunter fallen zum Beispiel ein erhöhter Fördersatz für Haushalte mit einem Einkommen bis 40.000€ oder der von zuvor 20 auf 16 Prozentpunkte gesenkte Klimageschwindigkeits-Bonus, der anschließend alle sechs Monate um weitere Prozentpunkte sinkt. Für 2027 sind weitere Veränderungen vorgesehen, unter anderem beim Förderhöchstbetrag und bei der Förderung von Wärmepumpen.

Damit stehen Eigentümerinnen und Eigentümer vor neuen Rahmenbedingungen und wichtigen Entscheidungen: Was ändert sich mit dem GModG und welche Fördermöglichkeiten bietet die BEG? Die Informationsveranstaltung der Reihe „Fokus: Wärme“ mit dem Titel „Förderungen: Heizen & Sanieren“ gibt einen Überblick zu den gesetzlichen und förderrechtlichen Neuerungen und zeigt auf, was diese konkret für die eigene Heizungsmodernisierung bedeuten.

Im ersten Vortrag von Dr. Stephan Richter von der GEF Ingenieur AG mit dem Titel „Heizen, Netze, Effizienz: Energiegesetze-Update“ werden die aktuellen politischen und rechtlichen Entwicklungen vorgestellt. Das Gebäudemodernisierungsgesetz löst das bestehende Gebäudeenergiegesetz ab, Gasnetzstilllegung und Wärmenetzgesetz geben den neuen Rahmen vor. Was bleibt bestehen und was ändert sich? Was bedeutet dies für meine zukünftige Heizungslösung? Diese und weitere Fragen beantwortet der Impulsvortrag mittels eines Updates zu den aktuellen Energiegesetzen.

Den zweiten Fachvortrag hält Ralf Lüth von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Unter dem Titel „Förderprogramme optimal nutzen“ werden Einblicke in die künftige Entwicklung der Förderprogramme gegeben. Der Energieberater und Schornsteinfegermeister erörtert dabei unter anderem die Neuerungen bei der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und welche Auswirkungen diese auf die Kosten für Heizungstausch und Sanierungsmaßnahmen für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer haben.

Im Anschluss haben die Teilnehmenden Gelegenheit, ihre Fragen direkt an die Referentinnen und Referenten zu richten und mit den Fachleuten ins Gespräch zu kommen.

Ablauf:

17:30 Uhr:Infostände (Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und Stadt Neumünster)

(Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein und Stadt Neumünster) 18:00 Uhr:Begrüßung (Julia Schirrmacher, Stadt Neumünster)

(Julia Schirrmacher, Stadt Neumünster) 18:15 Uhr:Vortrag 1: Heizen, Netze, Effizienz: Energiegesetze-Update (Dr. Stephan Richter, GEF Ingenieur AG)

(Dr. Stephan Richter, GEF Ingenieur AG) 18:45 Uhr:Vortrag 2: Förderprogramme optimal nutzen (Ralf Lüth, Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein) Dieser Vortrag wird von der Bundesförderung für Energieberatungen der Verbraucherzentrale gefördert.

(Ralf Lüth, Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein) Dieser Vortrag wird von der Bundesförderung für Energieberatungen der Verbraucherzentrale gefördert. 19:15 Uhr:Fragen der Teilnehmenden an die Fachleute

20:30 Uhr:Ende der Veranstaltung

Es wird um vorherige Anmeldung auf der Website unter http://www.neumuenster.de/fokus-waerme, per E-Mail an klimaschutz@neumuenster.de oder telefonisch unter 04321 942-2135 gebeten.

Informationsveranstaltung: Fokus Wärme – „Förderungen: Heizen & Sanieren“

Datum & Uhrzeit: Donnerstag, 24.09.2026, 17:30 bis 20:30 Uhr

Ort: Mensa der Alexander-von-Humboldt-Schule (Roschdohler Weg 11, Neumünster)