Veröffentlicht am 24.09.2026

Demokratie auf der Leinwand: vhs und CineStar laden zur Langen Nacht der Demokratie ein

Kostenfreier Kinoabend am 2. Oktober in Neumünster mit „Paul Jannowski“ und „Das Leben der Anderen“ – anschließend Gespräch mit dem Publikum

Neumünster. Zwei sehr unterschiedliche Filme, ein gemeinsames Thema: die Freiheit. Am Freitag, 2. Oktober 2026, laden die Volkshochschule Neumünster und das CineStar Neumünster unter dem Titel „Demokratie auf der Leinwand“ zu einem besonderen Kinoabend ein. Gezeigt werden der Kurzfilm „Paul Jannowski“ und der Oscar-prämierte Spielfilm „Das Leben der Anderen“. Anschließend sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, über die Filme und die Bedeutung von Freiheit und Demokratie ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei.

Den Auftakt macht der 21-minütige Kurzfilm „Paul Jannowski“ von Björn „Beton“ Warns. Das Gründungsmitglied der Hip-Hop- und Popband Fettes Brot arbeitet heute auch als Autor und Regisseur. Der Film nähert sich auf ungewöhnliche Weise den Themen Flucht, Freiheit, Mut und der Suche nach Heimat.

„Mit dem Kino erreichen wir Menschen auf eine andere Weise als mit einem Vortrag oder einer klassischen Diskussionsveranstaltung. Filme berühren, werfen Fragen auf und bieten einen guten Ausgangspunkt, um miteinander über Freiheit und Demokratie ins Gespräch zu kommen“, sagt Thorsten Kehl, Programmbereichsleiter der vhs Neumünster.

Im Anschluss läuft „Das Leben der Anderen“. Der vielfach ausgezeichnete und mit dem Oscar prämierte 137-minütige Spielfilm erzählt vor dem Hintergrund der DDR von staatlicher Überwachung, Anpassungsdruck, persönlicher Verantwortung, Mut und Menschlichkeit. Dabei stellt er Fragen, die über den historischen Kontext hinausreichen: Was geschieht, wenn Vertrauen und offene Meinungsäußerung verloren gehen? Und warum sind Freiheit, Würde und gesellschaftliche Teilhabe wesentliche Voraussetzungen einer Demokratie?

„Kino ist ein gemeinschaftliches Erlebnis. Wenn ein Film nach dem Abspann noch im Kopf bleibt und Menschen miteinander darüber reden, kann Kino weit mehr sein als Unterhaltung“, sagt Massimiliano Coppola, Theaterleiter des CineStar Neumünster.

Nach den beiden Filmen ist eine Gesprächsrunde mit dem Publikum vorgesehen. Sie bietet Gelegenheit, die Eindrücke des Abends aufzugreifen und gemeinsam darüber nachzudenken, was Freiheit und demokratisches Zusammenleben heute bedeuten.

Im Rahmen des Abends ist auch das Neumünsterer Projekt „Demokratie ist, wenn …“ vertreten. Besucherinnen und Besucher können auf freiwilliger Basis mit einem persönlichen Statement festhalten, was Demokratie für sie bedeutet. Die Beiträge sollen später im Stadtbild sichtbar gemacht werden.

Landesweit für Demokratie

Der Neumünsterer Kinoabend ist Teil der dritten Langen Nacht der Demokratie in Schleswig-Holstein. Sie findet am 2. Oktober und damit in der Nacht vor dem Tag der Deutschen Einheit statt. In mehr als 35 Städten und Gemeinden laden Volkshochschulen, Träger der politischen Bildung, Vereine und weitere Akteure zu unterschiedlichen Veranstaltungen ein. Im Mittelpunkt stehen Begegnung, Austausch und die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Demokratie.

Die Lange Nacht der Demokratie wird vom Landesbeauftragten für politische Bildung Schleswig-Holstein und dem Landesverband der Volkshochschulen Schleswig-Holstein koordiniert. Die Sparkassen Schleswig-Holstein fördern das Projekt, der NDR ist Medienpartner.

Lange Nacht der Demokratie: Demokratie auf der Leinwand

Filmabend mit „Paul Jannowski“ und „Das Leben der Anderen“

Freitag, 2. Oktober 2026, Beginn 19 Uhr

CineStar Neumünster, Kuhberg 47–51, 24534 Neumünster

Eintritt frei

Eine vorherige Anmeldung ist zur besseren Planung erwünscht, aber nicht erforderlich. Auch Kurzentschlossene können die Veranstaltung ohne Anmeldung besuchen. Anmeldungen sind telefonisch unter 04321 942 5600, per E-Mail an vhs@neumuenster.de oder über die Veranstaltungsseite der vhs möglich (keine Anmeldung über das CineStar Neumünster).

Information und Anmeldung bei der vhs Neumünster

Weitere Informationen zur Langen Nacht der Demokratie in Schleswig-Holstein:

Lange Nacht der Demokratie Schleswig-Holstein