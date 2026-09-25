Veröffentlicht am 25.09.2026

Neumünster. Fit wie ein Turnschuh zeigt die Niederdeutsche Bühne Neumünster am 2. Oktober ihre erste Premiere der neuen Spielzeit. Auf dem Spielplan steht die Komödie „Witte Turnschöh“ (Weiße Turnschuhe) von Erfolgsautor René Heinersdorff: Günther - Mitte 70 (gespielt von Ulf Albrecht, a.G.) – erklimmt die Stufen zu seiner Mansarde im fünften Stock in Nullkommanichts. Von Alter keine Spur.

Doch Günther steht Ärger ins Haus: Sohn Kai (Birger Ross) hat das Familienerbe vergeigt – perdu das Geld für die monatlichen Zahlungen an den Vater. Erfinderisch in der Not, beantragt Kai Pflegestufe 4 bei der Pflegeversicherung für den kerngesunden Vater. So will er Günthers Lebensunterhalt sichern. Kaum hat dieser von dem kriminellen Plan erfahren, klingelt Gutachterin Sylvia (Karina Cholewa) von der Pflegeversicherung an der Tür. Von jetzt auf gleich muss Günther den „bregenklüterigen“ Alten mimen. Kann das gut gehen? In einer Wohnung voller Fitnessgeräte? Ein gewaltiges Durcheinander voller Komik ist vorprogrammiert, zu dem Günthers Freund Max (Andreas Menke) auch noch beiträgt.

Mit der Inszenierung von „Witte Turnschöh“ hat die Niederdeutsche Bühne Neumünster erstmals den Regisseur Stefan Leonard engagiert. Der Hamburger Schauspieler, Musicaldarsteller und Regisseur gehört u.a. seit 12 Jahren zum Ensemble des Hamburger Erfolgsmusicals „Heiße Ecke“, spielt regelmäßig am Ohnsorg Theater und gehört zum Leitungsteam des Kleinen Hoftheaters in Hamburg.

Witte Turnschöh (Weiße Turnschuhe) Komödie von René Heinersdorff Plattdeutsch von Frank Grupe Regie: Stefan Leonard

Termine: FR 02.10.2027 20 Uhr Premiere SO 04.10.2027 16 Uhr Abo und freier Verkauf MO 05.10.2027 20 Uhr Abo und freier Verkauf DI 06.10.2027 20 Uhr Abo und freier Verkauf MI 07.10.2027 20 Uhr Abo und freier Verkauf FR 09.10.2027 20 Uhr Abo und freier Verkauf SA 10.10.2027 16 Uhr Abo und freier Verkauf SA 10.10.2027 20 Uhr Abo und freier Verkauf SO 11.10.2027 16 Uhr freier Verkauf Ort: Niederdeutsche Bühne Neumünster Studio-Theater, Klosterstraße 12, 24534 Neumünster Eintritt: 20,00 € / 21,00 € Premiere 17,00 € / 18,00 € reguläre Vorstellungen Für alle Vorstellungen sind noch Karten erhältlich. Tickets: Ticketcenter Holsteinischer Courier, Kuhberg 34, 24534 Neumünster Tel. Ticket Regional: 0651 / 979077 Tel. Abendkasse: 04321 / 853 7214 Weitere Informationen und Online-Tickets unter www.nb-nms.de Das Studio-Theater der NBN ist vollständig barrierefrei und hält Rollstuhlplätze bereit. Die Tages- und Abendkasse öffnet 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn. Foto: Das Ensemble von „Witte Turnschöh“ (v.l.n.r.: Karina Cholewa, Birger Ross, Ulf Albrecht, Andreas Menke) bereitet sich auf seine Premiere im Studio-Theater der NBN vor. ©Michael Ermel