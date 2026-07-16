Veröffentlicht am 16.07.2026

Norderstedt. Zwölf Stunden lang stand die Tanzfläche des Tanz-Turnier-Club Savoy ganz im Zeichen des Line Dance. Von der Öffnung um 11:30 Uhr bis in den Abend hinein legten insgesamt 69 Tänzerinnen und Tänzer erfolgreich das Deutsche Tanzsportabzeichen im Line Dance ab. Zahlreiche Gäste sorgten dabei für eine motivierende und herzliche Atmosphäre.

Besonders beeindruckend war die Altersvielfalt der Teilnehmenden: Die jüngsten Prüflinge waren 11 und 13 Jahre alt, die beiden ältesten 77 Jahre – darunter auch die Savoy-Tänzerin Ilka Lübbe. Damit zeigte die Veranstaltung einmal mehr, dass Line Dance Menschen aller Generationen begeistert.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Während einige nur wenige Schritte bis zum Vereinsheim des TTC Savoy zurücklegen mussten, nahm der Teilnehmer mit der weitesten Anreise den Weg aus Pinnow bei Schwerin auf sich.

Geprüft wurden sechs Bronze-Gruppen mit insgesamt 35 Teilnehmenden, drei Silber-Gruppen mit 23 Prüflingen, zwei Gold-Gruppen mit acht Tänzerinnen und Tänzern sowie eine Brillant-Gruppe mit drei Teilnehmenden. Das erfreuliche Ergebnis: Alle Prüflinge bestanden die Prüfung.

Auch der TTC Savoy konnte sich über den Erfolg seiner Mitglieder freuen. Fünf Vereinsmitglieder legten das Tanzsportabzeichen in Bronze ab, jeweils eine Teilnehmerin beziehungsweise ein Teilnehmer erreichte Silber und Gold.

Organisiert wurde die Veranstaltung mit großem Engagement von Trainerin Angie Jordan. Unterstützt wurde sie von zahlreichen Helferinnen und Helfern aus den anderen Tanzkreisen des Vereins, die trotz hochsommerlicher 39 Grad den gesamten Tag über für einen reibungslosen Ablauf sowie die Versorgung aller Beteiligten sorgten. Der TTC Savoy bedankt sich herzlich bei allen, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen dieser rundum gelungenen Veranstaltung beigetragen haben.

Der große Zuspruch zeigt eindrucksvoll den anhaltenden Boom des Line Dance. Die Nachfrage nach Trainingsplätzen beim TTC Savoy ist derzeit so groß, dass die bestehenden Gruppen vollständig ausgelastet sind. Der Verein plant daher mittelfristig die Einrichtung einer neuen Anfängergruppe. Sobald ein Starttermin feststeht, wird dieser öffentlich bekannt gegeben.

Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich per E-Mail an vormerken lassen und werden rechtzeitig über den Beginn der neuen Anfängergruppe informiert.

Foto: CD