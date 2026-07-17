Veröffentlicht am 17.07.2026

Norderstedt (ots) - Am Montag, 13.06.2026, beobachtete ein Zeuge einen Mann, der in Norderstedt am Bahnübergang in der Quickborner Straße mehrere Kupferkabel in einem Einkaufswagen von einer dortigen Baustelle wegschob und informierte die Polizei. Der vermeintliche Täter konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Kabel fand man einen Tag später unweit des Bahnübergangs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen viertel vor acht am Montagabend sah ein Zeuge, wie ein Mann einen Einkaufswagen aus dem Baustellenbereich am Bahnübergang der Quickborner Straße in Norderstedt schob. In dem Einkaufswagen befanden sich mehrere kurze Kupferkabel. Weil der Zeuge einen vorherigen Diebstahl nicht ausschloss, rief er die Polizei. Die konnte den Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen und fertigte eine Anzeige wegen des Verdachts des Diebstahls. Bislang konnte nicht ermittelt werden, woher die Kabel tatsächlich stammen.

Am nächsten Abend fanden die Beamten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung die vermeintlich entwendeten Kabel sowie den Einkaufswagen wenige hundert Meter vom Bahnübergang entfernt in einer Böschung wieder und stellten die Gegenstände sicher.

Die Ermittlungen führt das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle in Norderstedt und sucht nun zum Einen nach dem Geschädigten und zum Anderen nach dem Täter.

Der bislang unbekannte Mann kann als 1,70 m bis 1,80 m groß und schlank beschrieben werden. Er trägt dunkle kurze Haare und hat helle Haut. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer kurzen schwarzen Hose, einem schwarzen Pullover und braunen Sneakern bekleidet. Außerdem führte er eine Umhängetasche mit sich.

Wer Kabelabschnitte vermisst oder Hinweise auf den Täter sowie seinen Verbleib geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 040 - 528060 an die Kriminalpolizei in Norderstedt zu wenden.