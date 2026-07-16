Veröffentlicht am 16.07.2026

Norderstedt. Weniger Ausnahmen bei der Mietpreisbremse, ein Deckel für die Steigerungen bei Indexmietverträgen und klare Regeln, was Vermieter an Möblierungszuschlag verlangen dürfen. So lauten einige Eckpunkte des gerade diskutierten Reformpakets der Bundesregierung für einen besseren Mieterschutz.

Denn immer wieder sind das die Hürden, um eine bezahlbare Wohnung zu finden. Oder Anlass für Ärgernisse im laufenden Mietverhältnis. Wer sich über Rechte und Pflichten als Mieter informieren will, findet mit dem „Mieter-Handbuch“ den passenden Ratgeber. Das Buch, gemeinsam von der Verbraucherzentrale und dem Deutschen Mieterbund herausgegeben, entschlüsselt das oftmals komplizierte Mietrecht. Anhand von Beispielen und Urteilen wird gezeigt, wie Gerichte entschieden haben und was bei Streitigkeiten zu beachten ist.

Der Ratgeber begleitet vom Abschluss des Mietvertrags über das laufende Wohnverhältnis bis hin zum Auszug. Wie lange im Voraus muss der Vermieter mitteilen, dass die Miete erhöht werden soll? Kann er erhöhen wie er will? Müssen Sanierungen geduldet werden? Wie hoch dürfen Abstandsforderungen des Vormieters sein? All diese mietrechtlich relevanten Fragen werden verständlich beantwortet und mit Entscheidungen von Gerichten erläutert. Auch wird gezeigt, wie einer Kündigung widersprochen werden kann oder der Vermieter seinen Eigenbedarf begründen muss. Checklisten zum Abheften und Ausfüllen liefern die notwendige Unterstützung – auch als Onlineversion.

Der Ratgeber „Das Mieter-Handbuch“ hat 240 Seiten, kostet 18,- Euro und ist in der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Norderstedt, Rathausallee 38, erhältlich.