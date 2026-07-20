Veröffentlicht am 20.07.2026

Norderstedt. Anlässlich des Weltkinder-Wochenendes am 19. und 20. September 2026 bringt Musical-Autor Romeo Sciacovelli sein selbstgeschriebenes Konzert „Träum groß" auf die Bühne – in Norderstedt und Hamburg. Für das Projekt stellt er eigens einen Kinderchor zusammen, der an dem Abend drei Songs zum Besten geben wird.

Gesucht werden Kinder im Alter von 8 bis 11 Jahren aus Norderstedt und Umgebung, die Freude am Singen und an der Bühne haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenlos.

Interessierte Familien können sich noch bis zum 15. August 2026 anmelden – Infos und Anmeldung unter www.romeo-sciacovelli.de/traum-gross.