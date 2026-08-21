Veröffentlicht am 21.08.2026

Norderstedt. Im Rahmen des Angebotes „Mädchenzeit“ vom Mütterzentrum Norderstedt wird am Donnerstag, 27.8. von 16 bis 17:30 Uhr, ein kostenfreier Seifen-Workshop für Mädchen zwischen 7 und 12 Jahren angeboten.

Kursleiterin Katharina erzählt:„Gemeinsam probieren wir uns mit Düften, Farben und Materialien aus und stellen unsere eigene Seife her.“ Dank einer Förderung vom Paritätischen Schleswig-Holstein kann das Mütterzentrum dieses Angebot für Mädchen kostenlos anbieten. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich!

Anmeldung und weitere Infos direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Nähere Infos und weitere Termine können der Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de entnommen werden.