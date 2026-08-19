Veröffentlicht am 19.08.2026

Norderstedt (ots) - Pünktlich zum Schulstart und dem damit verbundenen Ferienende sind auch wieder mehr Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs. Vor allem aber auch Kinder befinden sich auf dem Weg zur Schule. Dort sollen sie sicher ankommen. Deshalb führte das Polizeirevier Norderstedt am Montag (18.08.2026) mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zunächst postierten sich die Beamtinnen und Beamten zwischen 07:30 Uhr und 09:30 Uhr vor der Grundschule Immenhorst im Glashütter Damm. In diesem Zeitraum fuhren neun Fahrzeuge zu schnell. Zwei Verkehrsteilnehmende werden Post von der Bußgeldbehörde bekommen. In den sieben übrigen Fällen blieben die Verstöße der Geschwindigkeitsüberschreitung im Verwarngeldbereich. Mit 57 Km/h war ein Autofahrer um 27 Km/h vorwerfbar zu schnell und erreichte zeitgleich den höchst gemessenen Wert.

In einem der neun Fälle war ein 20-jähriger Autofahrer nicht nur 15 Km/h zu schnell unterwegs, sondern auch ohne Fahrerlaubnis. Für ihn besteht derzeit ein Fahrverbot, welches er missachtet hatte. Neben der Verwarnung wurde eine entsprechende Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. In zwei weiteren Fällen waren die Fahrzeug führenden Personen nicht angeschnallt.

Nach einer kurzen Pause nahmen die Kontrollkräfte den Fahrzeugverkehr an der Grundschule Falkenberg in der Straße Fadens Tannen/Ecke Knickweg ins Visier.

Zwischen 10:20 Uhr und 12:00 Uhr konnten 12 Geschwindigkeitsübertretungen gemessen werden. Hier blieb es bei Verwarngeldern.

Zuletzt begaben sich die Polizistinnen und Polizisten in den Henstedter Weg vor das SOS Kinderdorf. Von 13:10 Uhr an bis 14:15 Uhr waren zehn Fahrzeuge zu schnell. Auch hier leiteten die Beamtinnen und Beamten Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten ein, die sich im Verwarngeldbereich bewegen. Ein Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (E-Scooter) nutzte während der Fahrt ein Mobiltelefon. Auf ihn wird ein Bußgeldbescheid über 100,00 Euro zuzüglich Gebühren zukommen.

Nicht nur, weil die Kontrollen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern positiven Anklang fanden, sondern vor allem auch aus Gründen der Gewährleistung der Verkehrssicherheit werden die Kontrollen wiederholt stattfinden