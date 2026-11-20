Veröffentlicht am 20.11.2026

Nur noch kurze Zeit prägt dieses Gebäude das Stadtbild. Der Abriss von „Meyer‘s Mühle“ steht unmittelbar bevor. 119 Wohnungen sollen auf dem traditionsreichem Grundstück entstehen. Das Gartenmöbel-Center hatte Ende 2025 geschlossen und ist anschließend an den Rugenbarg umgezogen. Der Baubegin an der Ohechaussee soll 2027 erfolgen.