Nur noch kurze Zeit prägt dieses Gebäude das Stadtbild. Der Abriss von „Meyer‘s Mühle“ steht unmittelbar bevor. 119 Wohnungen sollen auf dem traditionsreichem Grundstück entstehen. Das Gartenmöbel-Center hatte Ende 2025 geschlossen und ist anschließend an den Rugenbarg umgezogen. Der Baubegin an der Ohechaussee soll 2027 erfolgen.
Norderstedt
Wohnungen statt Gartenmöbel!
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