Veröffentlicht am 14.10.2026

Quickborn. Wie wichtig sind starke europäische Partnerschaften in politisch herausfordernden Zeiten? Und was kann Deutschland von seinem Nachbarland Polen lernen? Mit diesen Fragen beschäftigte sich ein besonderer Vortragsabend des Rotary Club Quickborn am Donnerstag, 8. Oktober, in den Räumen der comdirect. Ehrengast war Aleksandra Krystek-Biernacka, Generalkonsulin der Republik Polen in Hamburg.

Rund 70 Gäste waren der Einladung gefolgt, darunter Quickborns stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Huemke und Bürgervorsteherin Annabell Krämer. Nach der Begrüßung durch Gastgeber Thore Ludwig von comdirect und Rotary-Präsidentin Kathrin Möwius führte Prof. Dr. Stefan Liebing durch den Abend.

Unter dem Titel „Poland, for sure! – Polen im Blick“ zeichnete die Generalkonsulin ein lebendiges Bild ihres Heimatlandes: vom schwierigen Weg der deutsch-polnischen Verständigung nach dem Zweiten Weltkrieg über den EU-Beitritt bis hin zu Polens dynamischer wirtschaftlicher Entwicklung. Besonders eindringlich sprach sie über Freiheit, Solidarität und die gemeinsame Verantwortung Europas angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Was Deutschland von Polen lernen könne? Mutiger, innovativer und zukunftsorientierter zu handeln, lautete ihre Antwort. Ihr Appell: weniger zögern, mehr wagen – und Polen selbst kennenlernen.

Auch Bürgervorsteherin Annabell Krämer unterstrich die Bedeutung der deutsch-polnischen Freundschaft. Gerade angesichts der geopolitischen Spannungen sei es entscheidend, diese Partnerschaft weiter zu stärken. Polens Widerstandskraft, Optimismus und Fortschritte bei der Digitalisierung seien dabei auch für Deutschland beispielhaft.

Der Rotary Club Quickborn, der sich besonders für internationale Verständigung und Austausch engagiert, bot mit dem Abend einen Rahmen für persönliche Begegnungen und Gespräche über Ländergrenzen hinweg.

Foto: Ein Abend im Zeichen der deutsch-polnischen Freundschaft: Quickborns stellvertretende Bürgermeisterin Astrid Huemke (von links)., Rotary-Präsidentin Kathrin Möwius, Generalkonsulin von Polen in Hamburg Aleksandra Krystek-Biernacka und Bürgervorsteherin Annabell Krämer.