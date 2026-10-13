Veröffentlicht am 13.10.2026

Quickborn. Pendler und Pendlerinnen können aufatmen. Die AKN-Linie A1 zwischen Bönningstedt und Ulzburg Süd hat ihre Fahrt wiederaufgenommen. „Die vergangenen Wochen haben den Fahrgästen in Quickborn einiges abverlangt. Umso mehr freue ich mich, dass die AKN seit dem 10. Oktober wieder regulär durch Quickborn fährt. Für unsere Bürgerinnen und Bürger, für Pendlerinnen und Pendler sowie für Schülerinnen und Schüler bedeutet das eine spürbare Entlastung und wieder mehr Verlässlichkeit im Alltag“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Im Zuge der andauernden Bauarbeiten für den Ausbau der AKN-Linie zur S-Bahnlinie war die Strecke vom 17. August bis 10. Oktober erneut gesperrt worden. Schon unmittelbar nach den Sommerferien war der Bahnübergang in der Bahnstraße in Ellerau für Autos, Fußgänger und Radfahrer gesperrt. Und auch an den Bahnübergängen Buchenweg und Tanneneck wurde zwischenzeitig gearbeitet. Diese Arbeiten sind seit dem 30. September beendet.

Zu den Arbeiten gehörte, dass die Oberleitungsanlagen errichtet wurden, damit die S-Bahn mit Strom versorgt werden kann. Insgesamt stehen an der gesamten Strecke der zukünftigen S5-Linie 984 Oberleitungsmasten. Zusätzlich mussten die Bahnsteige verlängert und erhöht werden, denn die S-Bahn hat eine andere Ausstiegshöhe als die AKN. Auch die Leit- und Sicherungstechnik ist erneuert worden. Am Bahnübergang Bahnstraße in Ellerau sind die Schienen instandgesetzt und am Bahnübergang Buchenweg eine neue Kabeltrasse in der Straße parallel zum Gleis gebaut worden.

Matthias Meyer, Geschäftsführer der AKN Eisenbahn GmbH, erklärt: „Es waren sehr anspruchsvolle Bauarbeiten mit sehr unterschiedlichen Aufgaben. Die AKN ist sich sehr bewusst darüber, dass Sperrung und Ersatzverkehr eine Belastung für die Menschen darstellt. Umso wichtiger war es uns, diese Bauarbeiten pünktlich und zuverlässig abzuschließen. Dafür danke ich dem Team der AKN, der Stadt Quickborn und allen weiteren Beteiligten."

Ab 2028 soll die S-Bahn dann von Kaltenkirchen über Quickborn nach Hamburg rollen – im 15-Minuten-Takt, mit einer Maximalgeschwindigkeit von 100 km/h. „Mit dem Ausbau wird die Schienenverbindung zwischen Quickborn, Hamburg und Kaltenkirchen langfristig leistungsfähiger und moderner. Gerade für Quickborn ist eine gute und verlässliche Anbindung an die Metropolregion von großer Bedeutung“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Dass die AKN nun wieder durch Quickborn fährt, ist ein wichtiger Zwischenschritt. Gleichzeitig bleibt klar: Der Weg zur S5 ist noch nicht abgeschlossen. Als nächsten Schritt will die AKN Eisenbahn GmbH innerhalb von einer Woche nachts an den Oberleitungsmasten im Bahnhof Quickborn arbeiten. In der Woche vom 16. bis 21. November werden die restlichen Kettenwerke im Bahnhof Quickborn gezogen, sprich die Kabel der Oberleitungen über den Gleisen werden gelegt und gespannt. Danach sind die Arbeiten im Bahnhof Quickborn abgeschlossen. In dieser Zeit ist noch einmal eine Vollsperrung der A1 notwendig. Im Zuge dieser Vollsperrung werden auch im Bahnhof Bönningstedt Weichen erneuert.

Zwischen dem 26. Oktober und 12. Dezember werden die Oberleitungsarbeiten Richtung Norden fortgesetzt. Dafür muss die Strecke zwischen Quickborn und Ulzburg Süd voll gesperrt werden.