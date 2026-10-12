Veröffentlicht am 12.10.2026

Quickborn. Auf der Jahreshauptversammlung der CDU Quickborn am Mittwoch, den 07.10.2026, gab es 2 besondere Tagesordnungspunkte. Zum einen wurden 12 Mitglieder für ihre langjährigen Mitgliedschaften (zwischen 25 und 55 Jahre) geehrt.

Zum anderen stand die Neuwahl des Vorstandes an. Die Leitung dieser Wahl übernahm unsere Landtagskandidatin Jennifer Drews. Sie trat damit bei uns schon mal zur Übung die Nachfolge von Peter Lehnert an, dem sie demnächst in Kiel nachfolgen möchte.

Ergebnis der Wahl: Mirko Beckmann wurde als 1. Vorsitzender bestätigt, genauso wie Barbara Peña de Müller als 2. Vorsitzende. Sie wurde auch zur neuen Mitgliederbeauftragten gewählt. Wiedergewählt wurden auch Andi Wendt als Schatzmeister sowie Birgit Hanke und Dr. Reinhardt Ax als Beisitzer. Damit reduziert sich der Vorstand von bisher 9 auf jetzt 5 Mitglieder. Der neue Vorstand behält sich vor, bei seinen Sitzungen die Fraktionsvorsitzende Annegret Tegen und den 1. Vorsitzenden der Senioren-Union Thomas Dänecke hinzuzuziehen.

Nach knapp 2 Stunden waren die offiziellen Tagungsordnungspunkte abgearbeitet und man konnte sich noch ein wenig gemütliches Beisammensein gönnen.

Foto: v.l.n.r.: Jennifer Drews, Mirko Beckmann, Barbara Peña de Müller, Dr. Reinhardt Ax und Birgit Hanke.