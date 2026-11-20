Veröffentlicht am 20.11.2026

Quickborn. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Quickborn lädt im Advent 2026 zu vier Konzerten ein.

Am 1. Advent (17 Uhr) geht es los mit einem Adventskonzert in der Quickborner Marienkirche, an dem neben dem Blockflötenensemble "FLÖTE & MEHR" unter der Leitung von Melanie Grunert und dem Orchester auch der Posaunenchor der Kirchengemeinde musizieren wird. Der Posaunenchor ist gerade wöchentlich mit Kantor Michael Schmult im Einsatz.

Am Volkstrauertag an den Ehrenmälern, am Ewigkeitssonntag auf dem Heidefriedhof und nun auch bei dem gemeinsamen Adventskonzert. Jede Musikgruppe wird für sich Programmpunkte haben. Im Vordergrund stehen aber wie immer die gemeinsam vorgetragenen Werke. Das Weihnachtskonzert von Torelli, das einigen bekannt sein dürfte, gehört zum Höhepunkt an diesem 1. Advent.

Am 2. Advent (17 Uhr) steht das beliebte Weihnachtsliedersingen in der Marienkirche vor der Tür. Der Posaunenchor unter der Leitung von Kantor Michael Schmult lädt hier ein zum gemeinsamen Singen von bekannten Advents- und Weihnachtsliedern. Abgerundet wird alles mit besinnlichen weihnachtlichen Geschichten, gelesen von Pastorin Claudia Weisbarth. Auch in diesem Jahr hat sich der Nikolaus angekündigt, schließlich liegt der 2. Advent auch auf dem Nikolaustag.

Am 3. Advent (17 Uhr) freuen sich verschiedene Chöre darauf, am alljährlichen Benfiz-Chorkonzert zugunsten einer Schule in Doliambo/Indien aufzutreten. Allen voran wird der Kinderchor der Kirchengemeinde in der Quickborner Marienkirche sicherlich wieder die Herzen der Zuhörer gewinnen können. Der seit diesem Jahr fusionierte Frauenchor Quickborn und Hemdingen wird auch wieder zu Gast sein. Cheerful Voices wird vielen in Quickborn inzwischen bekannt sein. Dieser Pop- und Gospelchor erfreut schon seit einigen Jahren mit seinen stimmungsvollen Musik. Man kann gespannt sein, was sie dieses Mal zu Gehör bringen werden. Zum Ende singt die Kantorei, die Anfang November mit ihrer Aufführung des Requiems und des Magnificats von John Rutter begeistern konnte. Jetzt stehen natürlich adventliche und weihnachtliche Chormusik auf dem Programm.

Am Freitag, dem 18. Dezember 2026, 19 Uhr laden Diakon Philipp Wirtz und Kantor Michael Schmult zum sogenannten "Ohrenschmaus" ins Quickborner Gemeindehaus, Ellerauer Straße 2, ein. Weihnachtliche Literatur und Klaviermusik wechseln sich hier ab. Gemütlich können die Zuhörer bei Kerzenschein, Knabbereien und Getränken den beiden lauschen. Mit diesem Ohrenschmaus der Kirchengemeinde Quickborn werden alle auf die dann bald beginnende Weihnachtszeit eingestimmt.