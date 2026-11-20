Veröffentlicht am 20.11.2026

Elmshorn/Quickborn. „Licht und Gold“ – zu zwei stimmungsvollen und zugleich festlichen Konzerten lädt die Liedertafel Elmshorn am zweiten Advents-Wochenende ein.

Beim ersten Auftritt in der Katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt in Elmshorn am Samstag, 5. Dezember, um 18 Uhr treten mit Vor-, Kinder- und Jugendchören rund 110 Mitwirkende auf, beim zweiten Gastspiel in der Katholischen Kirche St. Marien in Quickborn am Sonntag, 6. Dezember, um 18 Uhr wird nur das „ensemble elmshorn“ mit seinen rund 65 erwachsenen Sängerinnen und Sängern vertreten sein.

Für Chorleiterin Susanne Drdack und die Mitwirkenden des „ensemble elmshorn“ geht mit den beiden Adventskonzerten ein sehr intensives Jahr zu Ende. „Im Prinzip haben wir schon im Januar mit den ersten Proben begonnen“, erzählt die Diplom-Musiklehrerin. Parallel dazu fanden die Proben für das klassische Werk „Liverpool Oratorio“ von Paul McCartney statt, das im Sommer gemeinsam mit 15 weiteren Chören aus Schleswig-Holstein in Neumünster aufgeführt wurde.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich bei beiden Konzerten auf „bekannte Melodien, aber auch frostige, eisige Lieder“ freuen, verspricht Susanne Drdack ein überaus abwechslungsreiches Programm. Auf dem Liederzettel des „ensemble elmshorn“ stehen unter anderem das schwedische Weihnachtslied „Jul, Jul Stralånde Jul!“ von Gustaf Nordqvist, „Blow, Blow Thou Winter Wind“ von John Rutter oder auch „Es ist ein Ros entsprungen“ in zwei unterschiedlichen Arrangements.

Das Konzert in Elmshorn unterscheidet sich dabei durch zusätzliche Lieder der drei Nachwuchschöre der Liedertafel. So werden hier beispielsweise das Weihnachtslied „Schneeflöckchen“ (Vor- und Kinderchor), „Kyrie“ von Tjark Baumann oder „Winter Warning“ von Kara Stacy Bedwell (Jugendchor) erklingen. Am Klavier begleitet werden die Kinder und Jugendlichen von den Schülerinnen Lisa Niemann (Vor- und Kinderchor) sowie Marieke Mönkehaus (Jugendchor). Lale Wierk spielt zusammen mit dem „ensemble elmshorn“. „Für alle drei wird es eine Premiere sein“, freut sich Susanne Drdack.

Das Konzert in Elmshorn ist außerdem offizieller Abschluss der 160-Jahr-Feier der Liedertafel. Dieses Jubiläum hatte die Sängergemeinschaft zum Anlass genommen, die „Rolle der Liedertafel in der NS-Zeit“ wissenschaftlich aufarbeiten zu lassen. Die Zusammenfassung der Recherchen von Dr. Anna Schäfer und Vincenz von Rhoda von der Universität Halle-Wittenberg werden Svea Schweder, Vorsitzende der Liedertafel, und Oberbürgermeister Erik Sachse zu Beginn des Konzerts als Buch für das Stadtarchiv entgegennehmen.

Der Eintritt zu beiden Adventskonzerten ist kostenfrei. Um Spenden zugunsten der kirchlichen Arbeit in den Katholischen Gemeinden wird gebeten.

Adventskonzerte auf einen Blick: