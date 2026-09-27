Stadtmagazin.SH

Auenlandklinik Bad Bramstedt:
Aktionstag zum Weltrheumatag am 10.Oktober • Thema: Systemsklerose

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

Aktionstag zum Weltrheumatag in der Auenlandklinik Bad Bramstedt. Es gibt Fachvorträge, persönliche Gespräche und Mitmach-Stationen, an denen Sie Rheuma selbst erleben können. Das Angebot richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle Interessierten

Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 27.09.2026

# Systemsklerose # Auenlandklinik # Weltrheumatag

Anbieter

Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH

Firmendetails

Oskar-Alexander-Str. 26
24576 Bad Bramstedt
Landkreis: Kreis Segeberg
 Branche: Gesundheit

Ansprechpartner

Herr Franz Loose
E-Mail: info@auenlandklinik.de

Web: http://www.auenlandklinik.de/

Impressum

Klinikum Bad Bramstedt
Video

Produkte & Leistungen

Geriatrie Neurologie Rehabilitation Orthopädie Rheumatologie IMC
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

Weitere Videos

Wenn Dich der Respekt bremst - Zu devot in der Verhandlung
Video
Genial Reden

Wenn Dich der Respekt bremst - Zu devot in der Verhandlung

Die Leistungsfähigkeit in der Organisation halten!
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH

Die Leistungsfähigkeit in der Organisation halten!

Frank Kowalski - Man ist besser bedient wenn man es mit ihm macht
Video
Stadt.Bekannt

Frank Kowalski - Man ist besser bedient wenn man es mit ihm macht

Von der Baracke zur Kirche - 80 Jahre Katholische Kirche in Bad Bramstedt
Video
Stadt.Geschichte

Von der Baracke zur Kirche - 80 Jahre Katholische Kirche in Bad Bramstedt

Bürgermeisterkandidaten im Triell
Video
Bürgermeisterwahl Bad Segeberg

Bürgermeisterkandidaten im Triell

Jede Eins zählte... VFL Hitzhusen gewinnt Vereinschallenge
Video
Engagement - VR Bank in Holstein

Jede Eins zählte... VFL Hitzhusen gewinnt Vereinschallenge

Mentale Stärke für Führung und Mitarbeiter
Video
Daniela Landgraf

Mentale Stärke für Führung und Mitarbeiter

So hast Du einen Hebel bei Deinem Gehalt - Verhandle endlich
Video
Genial Reden

So hast Du einen Hebel bei Deinem Gehalt - Verhandle endlich

Alle Videos anzeigen