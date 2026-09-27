Auenlandklinik Bad Bramstedt:
Aktionstag zum Weltrheumatag am 10.Oktober • Thema: Systemsklerose
Aktionstag zum Weltrheumatag in der Auenlandklinik Bad Bramstedt. Es gibt Fachvorträge, persönliche Gespräche und Mitmach-Stationen, an denen Sie Rheuma selbst erleben können. Das Angebot richtet sich an Betroffene, Angehörige und alle Interessierten
Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 27.09.2026
Anbieter
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH
Firmendetails
Oskar-Alexander-Str. 26
24576 Bad Bramstedt
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Gesundheit
Ansprechpartner
Herr Franz Loose
E-Mail: info@auenlandklinik.de
Web: http://www.auenlandklinik.de/