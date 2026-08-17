Veröffentlicht am 17.08.2026

Bad Segeberg. Das Toni Köppen zur Wiederwahl als Bürgermeister antreten würde, war schon länger bekannt. Im Juli benannte die SPD dann ihre Kandidatin Sabine Schmidt, die derzeit als Sachgebietsleiterin im Jugendamt des Kreises Segeberg tätig ist. Sie stellte sich den Einwohnern auf einer Veranstaltung im Restaurant am Ihlsee vor.

Zur Wahl, die am 1. November stattfindet, hat nun ein weiterer Kandidat vor Ablauf der Frist am 7. September seinen Hut in den Ring geworfen. Gerald Henseler, derzeit Redakteur beim Bassen Blatt möchte Toni Köppen auf den Bürgermeisterposten nachfolgen. Als unabhängiger Kandidat sammelt er derzeit die notwendigen 135 Unterstützungsunterschriften und macht hierfür für sich in der Fußgängerzone Werbung.

Zur Motivation seiner Kandidatur betont der 66-Jährige: "Bad Segeberg ist für mich weit mehr als mein Wohnort. Seit 1991 arbeite ich als Redakteur beim Basses Blatt und begleite damit seit Jahrzehnten die Entwicklung unserer Stadt. Ich habe Menschen getroffen, Geschichten erzählt, Entwicklungen eingeordnet und immer wieder erlebt, wie viel Engagement, Zusammenhalt und Ideen in Bad Segeberg stecken. Ich möchte weiterhin etwas bewegen. Deshalb kandidiere ich für das Bürgermeisteramt. In den vergangenen Jahrzehnten haben mir viele Menschen ihre Sorgen und Probleme geschildert. Es ging um fehlenden Wohnraum, steigende Kosten, Schwierigkeiten im Alltag oder Entscheidungen der Verwaltung, die nicht verständlich genug waren. Ich habe lange zugehört. Jetzt möchte ich Verantwortung übernehmen und an Lösungen mitarbeiten."

Sollte nach der Wahl am 1. November eine Stichwahl erforderlich sein, werden die Bad Segeberger nochmal zur Stichwahl am 22. November an die Urnen gerufen. Gewählt wird der Bürgermeister auf 6 Jahre, Beginn der Amtszeit wäre der 4.Juni 2027.