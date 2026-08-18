Veröffentlicht am 18.08.2026

Bad Segeberg. Die CDU-Kreisverband Segeberg und die Senioren Union des Kreises Segeberg laden am Freitag, 21. August 2026, um 10.30 Uhr zum dritten Weltseniorentag in das Ihlsee-Restaurant, Am Ihlsee 2, Bad Segeberg, ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht das Thema „Einsamkeit“ unter dem Leitgedanken „Einsamkeit ist die Mutter aller Ängste“ (Publilius Syrus).

Als Referentinnen und Referenten werden Sabrina Brüggemann und Elena Oster aus dem Referat Einsamkeit der Malteser, Propst Dr. Michael Dübbers sowie Vertreter weiterer Organisationen erwartet. Sie werden unterschiedliche Aspekte des Themas beleuchten und Möglichkeiten aufzeigen, wie Einsamkeit begegnet werden kann.

Der Kostenbeitrag für den Imbiss beträgt 8 Euro für Mitglieder und 9 Euro für Nichtmitglieder. Anmeldungen sind bei Ursula Michalak unter Telefon 04551/3956 (gegebenenfalls Anrufbeantworter) oder per E-Mail an anmeldung@cdu-segeberg.de möglich. Auch interessierte Gäste, Nachbarn und Freunde sind herzlich willkommen.