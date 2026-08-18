Veröffentlicht am 18.08.2026

Kisdorf. Dreißig Jahre Ehekrieg auf höchstem Niveau: Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 feiert Perlenhochzeit! Anlässlich ihres 30-jährigen Bühnenjubiläums präsentieren Emmi & Willnowsky ein glanzvolles Best-of-Programm mit den absoluten Highlights ihrer gemeinsamen Karriere.

Die Zuschauer erwartet ein zweistündiges Pointen-Feuerwerk aus drei Jahrzehnten „inniger“ Liebe. Das Programm schlägt den Bogen von musikalischen Parodien – zwischen Mireille Mathieu und Udo Jürgens – bis hin zu scharfzüngigen Analysen über den Klimawandel oder Andrew Lloyd Webbers Katzen. Natürlich darf auch das kultige Wiedersehen mit Willnowskys „Schwarzem Ritter auf dem Schwarzen Pferd“ nicht fehlen. Eine rasante Jubiläumsparty, die kein Auge trocken lässt!

Emmi & Willnowsky

„30 Jahre – das Best of”

Freitag, 18.09.26 / 20 Uhr

Eintrittspreis:

Abendkasse: 25 Euro

Vorverkauf: 23 Euro

Schüler: 12 Euro

Vorverkauf bei:Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen, Stöberstübchen in Kisdorf, Steen decoration e.K. in Kisdorf, Buchhandlung Rahmer und Die Schuhkiste in Henstedt-Ulzburg E-Mail-Bestellung: tickets@kulturinkisdorf.de

Kartenbestellungen über E-Mail mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer. E-Mail-Bestellungen sind verbindlich.

Reservierte Karten werden an der Abendkasse bis spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn hinterlegt. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.