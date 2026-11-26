Veröffentlicht am 26.11.2026

Am 29. November 2026 tritt Philipp Poisel mit dem Programm "Adventskonzerte 2026 - solo" im Theater in der Stadthalle in Neumünster auf.

Für viele gehört zur Weihnachtszeit vor allem eines: Besinnlichkeit. Ruhige Tage mit den Liebsten, ein Spaziergang über den Weihnachtsmarkt. Für zahlreiche Musikfans auch die stimmungsvollen Adventskonzerte von Philipp Poisel. 2026 prägt der Singer-Songwriter erneut diese besondere Zeit mit einer Reihe ausgewählter Solo-Auftritte in einigen der schönsten Locations Deutschlands. Dann heißt es wieder: Philipp Poisel geht auf Adventstour – solo.

Im November und Dezember 2026 führt ihn seine Tour durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg. Tickets sind ab Freitag, 12.12.2025, im CTS Eventim Presale erhältlich; der offizielle Vorverkauf startet am Montag, 15.12.2025, um 10:00 Uhr an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Was einst als kleine Idee und Geheimtipp mit wenigen Konzerten begann, hat sich längst zu einem festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit entwickelt. 32 ausverkaufte Abende im Jahr 2025 zeugen von der besonderen Anziehungskraft dieser Konzertreihe. Auch 2026 versprechen Poisel Konzerte, die zwar als „solo“ plakatiert sind, aber immer durch einen von Philipps versierten Bandkollegen mit einem ganz eigenen Touch an Spielkultur bereichert werden, Gemütlichkeit, Heiterkeit und einen Hauch Magie des Unaufgeregten. ein kleiner Moment an dem die Welt draußen stillstehen kann. In atemberaubenden Kirchen, gemütlichen Kinos und Theatern mit nostalgischem Charme kommen Menschen zusammen, um gemeinsam mit Philipp Poisel einen besonderen Abend zu erleben.

Karten für diese Veranstaltung gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, sowie im Internet auf www.mitunskannmanreden.de. Beginn ist um 19:00 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 18:00 Uhr.