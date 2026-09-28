Veröffentlicht am 28.09.2026

Neumünster. Im Informations- und Diskussionskreis geht es um die Entstehung und Entwicklung der Demokratie sowie um historische Gefährdungen und die daraus erwachsende Verantwortung für die Gegenwart. Gerd-M. Achterberg zeichnet wichtige und weniger bekannte Stationen demokratischer Entwicklung nach, nimmt liberale und illiberale Demokratievorstellungen sowie aktuelle Gefährdungen in den Blick und lädt dazu ein, historische Erfahrungen und ihre Bedeutung für das heutige gesellschaftliche und politische Zusammenleben gemeinsam zu reflektieren.

Die gebührenfreie Veranstaltung findet am Donnerstag, 8. Oktober 2026, von 19:00 bis 21:00 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Veranstaltungen der Reihe sind inhaltlich unabhängig voneinander und können einzeln besucht werden. Um eine telefonische Anmeldung unter 04321 942-5600 oder per Mail an vhs@neumuenster.de wird bis Dienstag, 6. Oktober 2026 (12:00 Uhr) gebeten; weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC10207VT ebenfalls auf www.vhs-neumuenster.de.