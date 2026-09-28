Veröffentlicht am 28.09.2026

Neumünster. Im Zeitraum von Samstag, 27. September, auf Montag, 28. September 2026, kam es in Neumünster zu einem Einbruch in das Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wittorf. Dabei wurde ein Fahrzeug der Feuerwehr entwendet.

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind, nach derzeitigen Erkenntnissen, unbekannte Täter gewaltsam in das Gerätehaus der Feuerwehr eingedrungen und dabei haben einen Mannschaftstransportwagen (MTW) der Freiwilligen Feuerwehr Wittorf entwendet. Das gestohlene Fahrzeug führte das amtliche Kennzeichen NMS-FF 115. Die Höhe des entstandenen Schadens wird derzeit noch geprüft.

Aufgrund des Einbruchs und des Fahrzeugdiebstahls ist die Freiwillige Feuerwehr Wittorf derzeit nicht einsatzbereit. Die genaue Dauer der Einschränkungen der Einsatzfähigkeit wird noch geprüft.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat oder zu den bislang unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Neumünster unter der Telefonnummer 04321-945-0 zu melden. Bei Sichtung des Fahrzeuges wird darum gebeten, unverzüglich die Polizei zu kontaktieren.