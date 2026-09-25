Veröffentlicht am 25.09.2026

Neumünster. Eine Woche vor dem Start ist die NorthCon 2026 bis auf wenige Tickets ausverkauft: Im Parkett sind noch einzelne Sitzplätze verfügbar. Vom 1. bis 4. Oktober 2026 treffen sich Gaming-Begeisterte in den Holstenhallen Neumünster zu vier Tagen LAN-Party, Turnieren, Bühnenprogramm und CommunityErlebnissen. Der NorthCon e.V. gibt zugleich die finalen Sponsoren und die Aussteller für das Foyer bekannt.

Die NorthCon steht seit 2002 für die besondere Mischung aus Wettbewerb, gemeinsamer Zeit und echter LAN-Atmosphäre. Auch 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Programm mit Turnieren, Live-Übertragungen, Bühnenaktionen und Angeboten abseits der Rechner. Gespielt und gefeiert wird von Donnerstag, 1. Oktober, 17 Uhr, bis Sonntag, 4. Oktober 2026, 13 Uhr. Das Netzwerk bietet 1 Gbit/s pro Teilnehmer sowie einen 40-Gbit/sInternet-Uplink.

Finale Sponsoren sorgen für Energie und Preise

Für die NorthCon 2026 stehen die finalen Sponsoren und Partner fest: ICY BOX, CRACKZ, VirtuaLounge, Müsli@Work, SWN, VOLT Power Cola, Twistkev, Baumpflege Loth und SENCHII. Müsli@Work unterstützt die Veranstaltung mit besonderen Preisen für die Gewinnerteams. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) stellen erneut die leistungsstarke Internetanbindung bereit und unterstützen außerdem das Mario-Kart-Turnier mit attraktiven Sachpreisen. Unter der Marke GIGA⁵ bietet SWN Glasfaser-Internet für Zuhause und Unternehmen an. VOLT Power Cola sorgt mit Getränken für Energie während der Veranstaltung und bei der Siegerehrung. Twistkev, Baumpflege Loth und SENCHII tragen ebenfalls zu den Preisen des Call-of-Duty-Turniers bei. Der NorthCon e.V. bedankt sich bei allen Partnern für die Unterstützung und das Vertrauen in die ehrenamtliche Veranstaltung.

Das Foyer wird zur Erlebnisfläche Auch abseits der Turnierplätze gibt es viel zu entdecken. SWN ist mit GIGA⁵ und Informationen rund um modernes Glasfaser-Internet vor Ort. Die Northern Umbrella Corporation bringt ihren Stand und Umbrella Cosplay in die Holstenhallen und ergänzt das Foyer um einen besonderen Blickfang für Fans von Cosplay und Popkultur. Der E-Sport-Verband Schleswig-Holstein präsentiert eine Virtual-Reality sowie Gaming- und Retro-Lounge. Damit reicht das Angebot von aktuellen digitalen Erlebnissen bis zu beliebten Klassikern der Videospielgeschichte. Gemeinsam machen die Aussteller das Foyer zu einem Treffpunkt für Gespräche, Entdeckungen und gemeinsame Spielerlebnisse.