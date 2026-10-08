Veröffentlicht am 08.10.2026

Neumünster. Zu einem Nachmittagskonzert lädt die ev.-luth. Dietrich-Bonhoeffer-Kirchengemeinde am Sonntag, 11. Oktober 2026, um 15 Uhr in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Tizianstraße 9–11, ein. Zu Gast ist das Klarinettenensemble „Blattsalat”.

Unter dem Motto „Eine musikalische Zeitreise durch vier Jahrhunderte” präsentiert das Quartett ein abwechslungsreiches Programm in der Besetzung mit drei Klarinetten und Bassklarinette. Es spielen Anette Berchtold, Ulrike Dose und Alexander Lell (Klarinetten) sowie Jürgen Lutz (Bassklarinette).

Der Eintritt ist frei, Spenden sind sehr willkommen.

Termin: Sonntag, 11.10.2026, 15 Uhr Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, Tizianstr. 9–11, 24539 Neumünster Eintritt: frei, Spenden erbeten