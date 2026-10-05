Neumünster. Am Samstag, 10. Oktober 2026, können interessierte Bürgerinnen und Bürger an der nächsten öffentlichen Stadtführung durch die Neumünsteraner Innenstadt teilnehmen. Die kostenlose Führung beginnt um 10 Uhr vor der Vicelinkirche und dauert ungefähr zwei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Öffentliche Stadtführung in Neumünster
Veröffentlicht am
Stadtmagazin.SH Inhalte als bevorzugte Quelle markieren — dann erscheinen unsere Artikel häufiger in Ihren Google-Schlagzeilen.Bevorzugen