Veröffentlicht am 05.10.2026

Neumünster. Am Samstag, 10. Oktober 2026, können interessierte Bürgerinnen und Bürger an der nächsten öffentlichen Stadtführung durch die Neumünsteraner Innenstadt teilnehmen. Die kostenlose Führung beginnt um 10 Uhr vor der Vicelinkirche und dauert ungefähr zwei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.