Veröffentlicht am 29.09.2026

Neumünster. Ein Drache im Pferdestall? Bei der NORDPFERD 2027 wird genau das zum Thema: Die neue Abendshow „DRAGONS – das magische Tor“ verbindet klassische Reitkunst mit einer Fantasy-Geschichte. Vom 9. bis 11. April 2027 laden die Holstenhallen Neumünster Reiter, Züchter, Familien und alle Neugierigen zu drei Tagen rund ums Pferd ein.

Im Mittelpunkt der Show steht Simone Krenz, die mit einer Kindergruppe auf dem Ponyhof Seeblick Ferien macht. Als ein rätselhaftes Ei auftaucht, ein unbekanntes Wesen schlüpft und in der Umgebung plötzlich Feuer ausbrechen, versucht sie gemeinsam mit einer Zookuratorin und einem Journalisten, das Geheimnis zu lüften. Umgesetzt wird die Geschichte mit rund 100 Pferden, zwölf neu entwickelten Reitschaubildern, Schauspielern, Live-Gesang sowie Feuer- und Lichteffekten. Für Kinder bis zwölf Jahre gibt es auf die Abendshow-Tickets erneut 25 Prozent Nachlass.

Tagsüber präsentieren Vereine und Reitergruppen die Vielfalt des Pferdesports: Freiheitsdressur, Working Equitation, Voltigieren, Fahrsport, Mounted Games, Gruppenschaubilder sowie Rassen- und Hengstpräsentationen. Zu sehen sind Hunderte Pferde verschiedenster Rassen – vom Mini-Shetty bis zum Shire Horse. Eine Modenschau, eine Vorführung zur Großtierrettung und weitere Aktionen sind im Eintrittspreis enthalten.

Seminare für Pferdehalter Zwei Seminarreihen widmen sich vor allem der Pferdegesundheit. Im offenen Vortragsbereich geben Referenten Tipps zu unterschiedlichen Themen, im Seminarzelt Praxis (Uelzener-Ring) wird das Wissen in Vorführungen anschaulich vermittelt. Im Anschluss stehen die Experten für Fragen bereit.

Rund 250 Aussteller aus dem In- und Ausland präsentieren ihr Angebot in den Holstenhallen sowie auf zwei Außenflächen.

Tickets: www.nordpferd.de oder Ticket-Hotline 0761 – 888 499 99