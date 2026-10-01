Veröffentlicht am 01.10.2026

Neumünster. Im September geht die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer in der Region Mittelholstein gegenüber dem Vormonat August um 369 oder 3,3 Prozent zurück. Damit sind nunmehr 10.674 Menschen in der Stadt Neumünster und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde arbeitslos gemeldet. „Nach der saisontypischen Pause im Hochsommer nimmt der Arbeitsmarkt mit dem September wieder etwas an Fahrt auf“, sagt Thorben Sauck, Leiter der Agentur für Arbeit Neumünster. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit betrifft nahezu alle Personengruppen des Arbeitsmarktes. Insbesondere junge Menschen haben offenbar Alternativen nach der Arbeitslosigkeit wie zum Beispiel eine Beschäftigung oder eine neue Ausbildung gefunden oder besuchen eine weiterführende Schule. Deren Zahl ist gegenüber dem Vormonat August überproportional um 10 Prozent gesunken. Der Markt ist zudem unverändert aufnahmefähig. So konnten aktuell 796 Menschen im Agentur-Bezirk im September aus Arbeitslosigkeit in eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt wechseln. Das ist ein Plus von 134 oder 20,2 Prozent gegenüber August.“

Im Vergleich zum Vorjahr (September 2025) ging die Zahl der arbeitslosen Menschen von der Eckernförder Bucht bis nach Neumünster um 40 oder 0,4 Prozent zurück.

„Im September haben wir erstmals in diesem Jahr einen Rückgang der Zahl der arbeitslosen Menschen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dieser fällt allerdings noch gering aus. Ob sich daraus in den nächsten Monaten ein länger anhaltender positiver Trend ergeben wird, wird sich dann zeigen“, ordnet der Agentur-Chef diese Zahl ein.

„Dennoch ist es natürlich positiv, wenn vor dem Hintergrund einer immer noch schwächelnden Konjunktur und einiger geopolitischer Herausforderungen sowohl der Vergleich zum Vormonat als auch der Vergleich zum Vorjahr auf dem lokalen Arbeitsmarkt positiv ausfällt. Das zeigt, dass es uns unverändert gelingt, Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. So verließen in diesem Monat 2.752 Frauen und Männer die Arbeitslosigkeit, das waren 336 oder 13,9 Prozent mehr als im September 2025. Dagegen meldeten sich 2.383 Personen erstmals oder neu arbeitslos. Das ist ein leichtes Plus von 91 oder 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Saldo der Bewegungszahlen auf dem Arbeitsmarkt bleibt aber dennoch positiv. Für zusätzliche Entlastung sorgt ein stabiles Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen. Aktuell sind rund 3.000 Menschen in einer Fort- oder Weiterbildung der Arbeitsagentur oder der beiden Jobcenter. Qualifizierung ist ein wichtiger Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kundinnen und Kunden. Deshalb ist es richtig, auch weiterhin in Arbeitsmarktpolitik zu investieren. Die Chancen eine neue Beschäftigung zu finden, verbessern sich mit der Qualifikation aber auch mit der Zahl der Angebote auf dem Stellenmarkt. Unserem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur für Arbeit und den beiden Jobcentern Neumünster bzw. Kreis Rendsburg-Eckernförde sind im September 518 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden. Das sind 136 oder 20,8 Prozent weniger als im August. Auch wenn vielleicht die eine oder andere Stelle vor der saisontypischen Herbstbelebung schon im August gemeldet wurde, ist die aktuelle Zahl an Stellenmeldungen dennoch in einem längeren zeitlichen Kontext ein gutes Resultat. Zuletzt hatten wir mit dem „Nachhol-Effekt“ nach Corona für fünf Jahren – also im September 2021 – ein besseres Ergebnis auf dem Stellenmarkt. Gepaart mit den zurückgehenden Zahlen an arbeitslosen Menschen unterstreicht diese Entwicklung, dass der Arbeitsmarkt in Mittelholstein auch im Herbst 2026 robust und aufnahmefähig bleibt“, bilanziert der Agentur-Chef.

Arbeitslosigkeit und Arbeitslosenquote

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster sind im September 10.674 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind 369 weniger als im Vormonat August (-3,3 Prozent) und 40 weniger als ein Jahr zuvor (- 0,4 Prozent). Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 5,5 Prozent. Im August lag sie noch bei 5,7 Prozent, vor einem Jahr betrug sie 5,6 Prozent. Auf dem Arbeitsmarkt gab es zudem auch im September eine Menge Bewegung. So meldeten sich im September 798 Personen aus einer Erwerbstätigkeit neu arbeitslos, 131 weniger als im August und 8 mehr als vor einem Jahr. Ihnen gegenüber stehen 862 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden konnten, 136 mehr als im August und 118 mehr als vor einem Jahr.

Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Zahl der bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten Menschen (Arbeitslosengeld) beträgt im September 4.072 Personen – 144 weniger als im August (minus 3,4 Prozent) und 289 mehr als vor einem Jahr (plus 7,6 Prozent). Bei den Jobcentern (Grundsicherung) sind im September 6.602 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 225 Personen weniger als im August (minus 3,3 %) und 329 weniger als vor einem Jahr (minus 4,7 Prozent). Aktuell sind 61,9 Prozent der arbeitslosen Menschen dem Rechtskreis SGB II zugeordnet.

Stellenangebot

Dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service (gAG-S) der Agentur für Arbeit und der beiden Jobcenter wurden im September 518 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet 136 weniger als im August (minus 20,8 Prozent) und 103 mehr als vor einem Jahr (plus 24,8 Prozent). Die meisten Stellenangebote kamen im September aus dem Bereich der Zeitarbeit, der freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem Handel sowie der öffentlichen Verwaltung.

In der Stadt Neumünster  sind im September 3.752 Menschen arbeitslos gemeldet – 141 Personen weniger als im August (- 3,6 Prozent) und 1 Person mehr als vor einem Jahr,  beträgt die Arbeitslosenquote im September 8,4 Prozent. Im August lag sie bei 8,7 Prozent und vor einem Jahr ebenfalls bei 8,4 Prozent,  wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service(gAG-S) im September 156 sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen gemeldet, 71 weniger als im August (- 31,3 Prozent) aber 36 mehr als vor einem Jahr (plus 30 Prozent).