Veröffentlicht am 01.10.2026

Neumünster. Starkregen kann jede und jeden treffen und das oft schneller, als man denkt. Innerhalb kürzester Zeit können enorme Wassermengen fallen. In der Folge können Straßen unter Wasser stehen, Keller volllaufen oder das Wasser durch Rückstau der Kanalisation zurück in die Häuser strömen. Solche Extremwetterereignisse können grundsätzlich jede und jeden treffen. Viele wissen nicht, dass für den Schutz des Hauses und Grundstückes in erster Linie die Eigentümerinnen und Eigentümer selbst verantwortlich sind. Umso wichtiger ist eine gute Eigenvorsorge, um mögliche Schäden gering zu halten.

Wie gut sind das eigene Haus und Grundstück auf Extremwetter vorbereitet? Welche Schutzmaßnahmen sind sinnvoll und was lässt sich bereits mit einfachen Mitteln umsetzen? Und welche Rolle spielt die Gebäudeversicherung, falls es doch zu einem Schaden kommt?

Antworten auf diese Fragen gibt die Informationsveranstaltung „Starkregen und Überschwemmungen: Schutz für mein Haus“, zu der die Stadt Neumünster und die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein alle interessierten Bürgerinnen und Bürger herzlich einladen. Die Veranstaltung findet am 29. Oktober 2026 von 18:00 bis 19:30 Uhr im Volkshaus Tungendorf (Hürsland 2, 24536 Neumünster) statt.

Neben konkreten Tipps zur Eigenvorsorge werden im Rahmen der Informationsveranstaltung auch Checklisten für das Verhalten vor, während und nach der Überschwemmung vorgestellt.

Es wird um Anmeldung per Mail an klimaschutz@neumuenster.de oder telefonisch unter 04321 942 2953 gebeten.

Veranstaltungsdaten auf einen Blick: Datum: 29. Oktober 2026, Uhrzeit: 18:00 – 19:30 Uhr, Ort: Volkshaus Tungendorf (Hürsland 2, 24536 Neumünster)

Kontakt: Luise Hannink, Tel.: 04321 942 2953, klimaschutz@neumuenster.de