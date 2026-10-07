Veröffentlicht am 07.10.2026

Neumünster (ots) Letzte Woche Dienstag hat ein Kleinkind versehentlich Cannabisreste in Neumünster gegessen. Im weiteren Verlauf musste das Kind ärztlich behandelt werden.

Am Morgen des 29.09.2026 hat ein Kleinkind, welches in Begleitung seiner Mutter war, versehentlich am Boden liegende Cannabisreste im Rencks-Park in Neumünster gegessen. Im weiteren Verlauf fiel das Kind im Kindergarten durch untypische Verhaltensweisen auf und wurde umgehend durch die Mutter in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kind wurde dort ärztlich behandelt. Ein Test reagierte positiv auf Cannabis. Im Verlauf des Tages konnte das 2-jährige Mädchen in gutem Allgemeinzustand aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die Stadt Neumünster sowie die Polizei rufen alle Eltern und Erziehungsberechtigten dazu auf, ihre Kinder sorgfältig zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird dringend empfohlen, Kinder davon abzuhalten, unbekannte Gegenstände vom Boden aufzunehmen oder in den Mund zu nehmen.