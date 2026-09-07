Veröffentlicht am 07.09.2026

Neumünster. Die Mitglieder der CDU Neumünster haben auf ihrem Kreisparteitag im Kiek In einen neuen Kreisvorstand gewählt. Hauke Hansen wurde als Kreisvorsitzender bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wählten die Mitglieder erneut Martin Kriese und Alexandra Breckwoldt.

Zum Schatzmeister wurde Gerrit Juckel gewählt. Carl Holtzberg übernimmt das Amt des stellvertretenden Schatzmeisters. Als Beisitzerinnen und Beisitzer gehören Sandra Carstensen, Malgorzata Bardua, Fatih Mutlu, Andrea Pries, Paulina Valente und Marcel Yegin dem neuen Kreisvorstand an.

„Mit dem neu gewählten Kreisvorstand gehen wir geschlossen und mit großer Motivation an die kommenden Aufgaben. Gemeinsam wollen wir die CDU Neumünster inhaltlich weiterentwickeln und erfolgreich auf das Wahljahr 2027 vorbereiten", sagte Hansen nach seiner Wiederwahl.

In den kommenden Monaten wird sich der Kreisverband intensiv mit den Themen beschäftigen, die für die Zukunft Neumünsters von besonderer Bedeutung sind. Dazu gehören insbesondere Sicherheit, Bildung, wirtschaftliche Entwicklung und Verkehr. Ziel ist es, daraus konkrete politische Angebote für die Menschen in der Stadt zu entwickeln.

Der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen bot dem Kreisverband seine Unterstützung bei der Erarbeitung einer Neumünster-Strategie an. Die Vorbereitungen auf die Landtagswahl und die Oberbürgermeisterwahl sollen dabei eng miteinander verzahnt werden.

Für die CDU treten Hauke Hansen als Landtagskandidat und Marco Thies als Oberbürgermeisterkandidat an.

Thies berichtete auf dem Parteitag von rund 100 Gesprächen, die er bereits in Neumünster geführt hat. Dabei nehme er in der Stadt einen spürbaren Wunsch nach Veränderung wahr. Bis zur Wahl will er den Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Unternehmen und Einrichtungen weiter intensivieren.

Mit dem neu gewählten Vorstand beginnt für die CDU Neumünster die gemeinsame Vorbereitung auf das Wahljahr 2027. Der Kreisverband will seine inhaltliche Arbeit vorantreiben, den Dialog in der Stadt fortsetzen und geschlossen um das Vertrauen der Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner werben.