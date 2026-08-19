Veröffentlicht am 19.08.2026

Neumünster (ots) - Im Stadtteil Gadeland in Neumünster ist es im August zu einer Häufung von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen und Garagen gekommen. Die bislang unbekannten Täter nutzten dabei nach aktuellem Ermittlungsstand offenbar mehrfach aus, dass Fahrzeuge oder Garagen nicht ordnungsgemäß verschlossen waren.

Im Zeitraum vom 1. bis zum 19. August 2026 wurden der Polizei insgesamt 14 Fälle aus der Segeberger Straße, dem Hebbelweg und der Straße Achtern Knick angezeigt.

Dabei handelt es sich um Diebstähle aus Kraftfahrzeugen und Garagen sowie um entsprechende Versuchstaten.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter sowohl in den frühen Morgenstunden zwischen 03:00 Uhr und 05:30 Uhr als auch tagsüber aktiv. Entwendet wurden insbesondere Münzgeld und Gegenstände von geringem Wert.

Die Polizei nimmt die aktuellen Fälle zum Anlass, nochmals ausdrücklich auf einige wichtige Verhaltensregeln hinzuweisen:

- Fahrzeuge sollten immer abgeschlossen werden, auch wenn sie nur für kurze Zeit verlassen werden, beispielsweise beim Gang zur Bäckerei oder beim Ausladen.

- Wertgegenstände sollten grundsätzlich nicht im Fahrzeug zurückgelassen werden, auch nicht vermeintlich unbeaufsichtigt oder versteckt.

- Auch Garagen, Nebeneingänge und andere Zugänge zu Privatgrundstücken sollten ordnungsgemäß verschlossen werden.

Die Polizei bittet zudem um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer insbesondere in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen an Fahrzeugen, Garagen oder auf Privatgrundstücken beobachtet, sollte die Polizei verständigen und möglichst konkrete Angaben zu Personen, Fahrzeugen und deren Bewegungsrichtung machen.

Die Ermittlungen zu den angezeigten Taten dauern an. Ob und in welchem Umfang die einzelnen Taten miteinander in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.