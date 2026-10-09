Veröffentlicht am 09.10.2026

Neumünster. Das Sammeln hat sich gelohnt: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 der Gemeinschaftsschule Faldera Neumünster haben den Schulwettbewerb „Elektro-Cup“ in Südholstein für sich entschieden. Unter Schirmherrschaft von Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein, sammelten neun Schulen vier Wochen lang Elektroschrott in ihrer Nachbarschaft, der nun in den Kreislauf zurückgeführt wird. Gefördert wurde das Umwelt-Projekt durch die Stiftung der Sparkasse Südholstein. Beim „Elektro-Cup“ haben sich die beteiligten Schülerinnen aktiv mit den Themen Konsum, Weiterverwendung, Reparatur und Recycling auseinandergesetzt. Ziel ist es, ökologisches Bewusstsein und nachhaltiges Handeln zu fördern. Mit 1.508 ge-sammelten Teilen Elektroschrott und den meisten Punkten im Wettbewerb hat die Gemeinschaftsschule Faldera Neumünster das Rennen gewonnen. Insgesamt sammelten die Schulen 13.467 Teile Elektroschrott.

Ausflug ins Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum für Gewinnerteam Im Rahmen der Preisverleihung überreichte René Bünz von der Sparkasse Südholstein den fleißigen Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Faldera Neumünster feierlich den Gewinnerscheck. Die Teilnehmenden haben einen Ausflug ins Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum nach Tönning gewonnen. Auch Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein gratulierte dem Gewinnerteam. Elektroschrott-Sammelaktion: Bewusstseinswandel in den Schulen von Südholstein

Deutschland steckt im Elektroschrott-Dilemma: Jährlich fallen 1,7 Millionen Tonnen an, doch gesammelt wird nicht einmal ein Drittel. Statt der geforderten 65 Prozent liegt die Sammelquote aktuell bei nur 31,7 Prozent – Tendenz fallend. Der Rest verschwindet in Schubladen, Kellern oder auf fragwürdigen Wegen ins Ausland. Was fehlt, ist eine Verhaltensänderung in den Haushalten. Um hier Bewegung in die Sache zu bringen, hat die gemeinnützige Initiative „Das macht Schule“ vor vier Wochen den ersten Elektro-Cup in Südholstein gestartet. Im Rahmen des Wettbewerbs rührten die Schülerinnen und Schüler engagiert und auf vielfältige Weise die Werbetrommel, besuchten Repair Cafés, verschenkten noch funktionsfähige Geräte und gaben ihnen damit ein zweites Leben. Der Wettbewerb wurde dank finanzieller Unterstützung von der Sparkasse Südholstein ermöglicht. Engagierter Logistikpartner waren die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH − GAB im Kreis Pinneberg, GreenDataProtection Akten- und Datenträgervernichtung GmbH & Co. KG im Kreis Segeberg, das Technische Betriebszentrum der Stadt Neumünster und die KARL MEYER Inselentsorgung GmbH auf der Insel Helgoland.

Tobias Goldschmidt, Minister für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur Schleswig-Holstein: „Erst vor kurzem haben wir den Elektro-Cup in Neumünster eröffnet, zusammen mit Schüle-rinnen und Schülern. Damals ging es um die Frage: Wie können wir die Welt ein bisschen besser machen? In sehr kurzer Zeit ist es geschafft worden, über 13.000 Teile Elektroschrott zu sam-meln, in denen wertvolle Ressourcen drinstecken. Ich möchte euch beglückwünschen zu dieser tollen Aktion, besonders der engagierten Schule in Faldera. Damit haben wir die Welt ein klei-nes bisschen besser gemacht. Danke dafür!“

René Bünz, Stellverstretender Filialleiter bei der Sparkasse Südholstein: „Gerade hier in Südholstein möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche früh erleben, wie nachhaltiges Handeln ganz konkret aussehen kann. Der Elektro-Cup bringt Um-weltbildung aus dem Klassenzimmer in den Alltag: Die Schülerinnen und Schüler sammeln, hinterfragen und entdecken dabei, dass viele ausgediente Elektrogeräte noch wertvolle Roh-stoffe enthalten oder sogar weiter genutzt werden können. Dass dabei Schulen aus unserer Region gemeinsam anpacken, freut uns besonders.“

Folgende Schulen haben am Projekt teilgenommen: Coppernicus-Gymnasium, Caspar Voght Schule, Johannes-Brahms-Schule, Gemeinschaftsschule Neumünster-Brachenfeld, Sventana-Schule Bornhöved, Grundschule Schlamersdorf, GemS an der Bek, JamesKrüss-Schule Helgoland, Gemeinschaftsschule Faldera Neumünster.

Foto: V.l.n.r.: Malea Ziegler (FSJlerin), Melina Harders (Förderschullehrerin), Ole Vent (Klassenlehrer), René Bünz (Stellverstretender Filialleiter bei der Sparkasse Südholstein), Atilla Kocer (Schulleiter), Liska Plazura (pädagogische Leitung)