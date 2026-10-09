Veröffentlicht am 09.10.2026

Neumünster. Anlässlich der Woche der seelischen Gesundheit lädt die FAW -Fortbildungsakademie der Wirtschaft zu einem kostenlosen Impulsworkshop zum Thema „Mental Load“ ein. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 14. Oktober 2026, von 18:00 bis 20:00 Uhr im Familienzentrum Einfeld, Bollbrück 1b in Neumünster, statt.

Mental Load beschreibt die unsichtbare Denkarbeit, die im Alltag anfällt: Termine im Blick behalten, Einkäufe planen, an Geburtstage denken, die Bedürfnisse der Familie koordinieren, Arzttermine organisieren oder dafür sorgen, dass im Haushalt alles funktioniert. Die vielen kleinen Aufgaben und die Verantwortung, an sie denken zu müssen, können zu einer erheblichen Belastung werden.

Der Impulsworkshop bietet Gelegenheit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die eigenen Erfahrungen mit anderen zu teilen. Gemeinsam werden die unsichtbaren Aufgaben des Alltags sichtbar gemacht und Wege zu mehr Entlastung entwickelt. Die Teilnehmenden erhalten praktische Impulse, wie sich Aufgaben bewusster verteilen und Freiräume im Alltag schaffen lassen.

Um Anmeldung wird per E-Mail unter kim.koehler@faw.de gebeten.