Veröffentlicht am 12.10.2026

Neumünster. Als Kooperation der Eisenbahnfreunde Nordwestmecklenburg und der Rendsburger Eisenbahnfreunde findet am 5. Dezember 2026, am Vortag des Nikolaustages, eine besondere Nikolaus-Sonderzugfahrt von Kiel über Neumünster, Elmshorn, Hamburg, Lüneburg, Uelzen und Hannover nach Nürnberg und Würzburg statt.

Zusätzlich wird es einen historischen Zubringerbus ab Geesthacht bis nach Hamburg Hbf geben, damit auch Fahrgäste aus Geesthacht, dessen Bahnhof wir diesmal leider nicht direkt ansteuern können, an unserer Fahrt teilnehmen können.

Der historische Sonderzug besteht zum einen aus Wagen des legendären Rheingold-Zuges im Stil der 1960er-Jahre und zum anderen aus ehemaligen InterCity-Wagen der Deutschen Bahn. Alle Wagen sind beheizte Abteilwagen der ersten Klasse. Ergänzt wird der 200 km/h schnelle Zug durch einen Speisewagen mit gastronomischem Angebot.

Gezogen wird unser Zug von der Baureihe 120 – der ersten in Serie produzierte Drehstrom-Elektrolokomotive. Sie gilt als wichtiger Meilenstein der Eisenbahngeschichte und diente unter anderem als technisches Vorbild für die Entwicklung des ICE.

Der Sonderzug startet morgens gegen 07.00 Uhr in Kiel Hbf. Der Zubringerbus ab Geesthacht startet gegen 7:30 Uhr (Die genauen Uhrzeiten können noch leicht abweichen). Nach einer knapp sechsstündigen Fahrt erreicht der Zug Nürnberg. Dort haben die Fahrgäste etwa fünf Stunden Aufenthalt und damit ausreichend Zeit, den Nürnberger Christkindlesmarkt zu besuchen. Alternativ besteht die Möglichkeit, bereits in Würzburg auszusteigen, um dort die Stadt oder den Weihnachtsmarkt etwas länger (etwa 7 Stunden) zu erkunden.

Mit dem Erlös werden die Vereine unter anderem die Aufarbeitung ihrer historischen Fahrzeuge finanzieren, um den Fahrgästen in Zukunft weitere Fahrten anbieten zu können.

Foto: Kristýna K.