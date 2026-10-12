Veröffentlicht am 12.10.2026

Neumünster. Wenn alte Öl- und Gasheizungen ausgetauscht werden müssen, stehen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer vor der Entscheidung, ob sie auf eine Wärmepumpe oder eine andere Heizungstechnik mit erneuerbaren Energien umsteigen wollen. Bei dieser Entscheidung helfen nicht nur Beratungsgespräche bei Heizungsbetrieben, sondern auch der direkte Erfahrungsaustausch mit Menschen, die bereits z.B. mit einer Wärmepumpe heizen. Die Möglichkeit dazu bietet sich am 21. November 2026 beim „Tag des offenen Heizungskellers“. Bei der bundesweiten Aktion öffnen Hausbesitzerinnen und -besitzer ihre Türen und zeigen Interessierten ihre Wärmepumpe im Einsatz oder andere Heiztechnik aus dem Bereich der erneuerbaren Energien.

„Wir möchten, dass der Aktionstag auch in Neumünster stattfindet. Deshalb rufen wir Menschen, die bereits klimafreundlich wie z.B. mit einer Wärmepumpe heizen, dazu auf, als Gastgeberinnen und Gastgeber teilzunehmen und Interessierten einen Einblick in den Alltag mit einer klimafreundlichen Heizung zu ermöglichen“, sagt Julia Schirrmacher, Leiterin der Stabsstelle Klima und Umweltqualität. „Dabei ist kein Expertenwissen notwendig. Es geht darum, dass die Menschen ihre persönlichen Erfahrungen teilen und Interessierte sich aus erster Hand vor Ort informieren können.“

Eigentümer/-innen von Wärmepumpen oder anderen Heizungsanlagen, die erneuerbare Energien nutzen, können sich über die Website https://offenerheizungskeller.de/ als Gastgebende anmelden. Auf der Website gibt es weitere Informationen und kostenlos bestellbares Informationsmaterial wie z.B. Flyer und Postkarten.

Die Aktion ist Teil eines bundesweiten Aktionstages, zu dem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, co2online, GermanZero, Greenpeace Deutschland und der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) aufrufen.