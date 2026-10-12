Veröffentlicht am 12.10.2026

Neumünster (ots) - Am Wochenende brannten zwei Fahrzeuge in der Innenstadt Neumünsters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Samstag, 10.10.2026, wurde gegen 21:00 Uhr durch Passanten ein brennendes Fahrzeug am Waschpohl in Neumünster gemeldet. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und der Brand gelöscht werden.

Am Sonntag, 11.10.2026, konnte gegen 22:00 Uhr erneut ein brennendes Fahrzeug in Neumünster, dieses Mal im Kuhberg, festgestellt werden. Auch der Brand des Kleinwagens konnte durch die Berufsfeuerwehr Neumünster gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegenstand ist es, mögliche Zusammenhänge sowie die Ursache der Brände zu prüfen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können und gegebenenfalls verdächtige Personen bei den Fahrzeugen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de zu melden.